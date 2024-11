Calisto y grupo transversal de parlamentarios presentan indicación a proyecto que amplía subsidio eléctrico para renegociación de contratos

El legislador también instó al gobierno para que el subsidio eléctrico sea automático y sea permanente.

Valparaíso.- El diputado Miguel Ángel Calisto y un grupo transversal de parlamentarios presentaron una indicación al proyecto que amplía el subsidio eléctrico buscando que el Ministerio de Energía genere una propuesta para renegociar los contratos y así poder reducir las tarifas del suministro de forma significativa y sostenida.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “queremos hacer un llamado al Gobierno a que tenga en cuenta que el alza de la tarifa eléctrica golpea fuertemente a las familias más pobres de nuestro país. Y ese impacto ha sido del 64% si consideramos el alza que viene para el próximo año. El gobierno no ha hecho nada, porque el famoso subsidio eléctrico, que tiene una cobertura hoy día del 64% de las familias a las cuales estaba focalizado, además no genera un impacto para reducir el alza”.

“Nosotros realmente esperamos que se dé una solución definitiva y por eso es que este Congreso ha advertido este problema hace más de un año. Le hemos dicho al señor Ministro Pardow que es importante la renegociación de los contratos con las eléctricas”, aseguró.

Además, indicó que “hoy día se han incorporado energías renovables no convencionales y esas no están consideradas en los contratos que el Estado mantiene con las eléctricas. También es fundamental que este subsidio sea automático y se entregue de forma permanente. La segunda convocatoria a este beneficio fue un fracaso, y de eso se tiene que aprender”.

Finalmente, el diputado señaló que “le hacemos un llamado a este gobierno que dice ser progresista, de avanzada, un gobierno que está preocupado por los pobres y de la clase media, para que realmente demuestre su visión política y que se siente con las eléctricas y le dé una señal concreta a las familias chilenas para reducir la tarifa eléctrica”.