Seminario fomenta el diálogo entre ciencia y comunidad local para la Valorización de la Reserva de Biosfera Laguna San Rafael

Generar una instancia de diálogo y reflexión en torno a la valorización de la reserva de biosfera de la región de Aysén fue el principal objetivo del II Seminario y Encuentro Científico Cultural para la puesta en valor de la Reserva de Biosfera Laguna San Rafael y El Guayaneco realizado entre los días 14 y 16 de noviembre en la comuna de Cochrane, destacando la importancia de la reserva y las diversas actividades que buscan promover su conservación y valorización.

El seminario, contó con la presentación de las actividades ejecutadas en el marco del proyecto FIC “Estudio de la resiliencia, sustentabilidad y valorización de la Reserva de la Biosfera Laguna San Rafael y El Guayaneco”, ejecutado por el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) en colaboración en colaboración con diversas instituciones asociadas como la Estación Patagonia UC; Corporación Chelenko, Universidad Grenoble Alpes, Corporación de Desarrollo de Aysén (Codesa), Corporación Los Glaciares y CONAF Aysén y ejecutada gracias financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de Aysén, quienes estuvieron presentes en la instancia, a través de la profesional encargada del proyecto Zolka Moreno, quien valoró la posibilidad de realizar este encuentro en el territorio de la reserva.

En la ocasión, el Director de Proyecto e investigador residente de CIEP, Fabien Bourlón destacó la posibilidad de generar un espacio de encuentro en torno a la reserva de biosfera. “El objetivo de este encuentro era poder juntar a personas que están haciendo cosas en la reserva de biosfera y no solamente abordar temas científicos o técnicos, poder mostrar iniciativas que lleva la propia comunidad desde hace muchos años. Entonces creo que logramos mostrar que hay distintas escalas de mirada, la escala un poco más global, que es una reserva de biosfera, escalas locales, donde en cada localidad hay iniciativas que son destacables y todos estos elementos confluyen para darnos un panorama bastante alentador lo que se está haciendo”, indicó el investigador.

Desde el ámbito científico, el director de la Estación Patagonia UC, Alejandro Salazar y director científico del proyecto FIC, dio a conocer los temas emergentes de la reserva, identificando áreas clave para profundizar en el estudio de la biodiversidad, la resiliencia ecológica y las prácticas sostenibles en la reserva de biosfera, entre los que destacan los refugios climáticos, la subdivisión del suelo rural y las actividades extractivas al interior de la reserva, entre otras.

El seminario también puso de relieve los desafíos que enfrenta la reserva en torno a la conformación de su comité de gestión, que busca integrar a todos los actores del territorio en la toma de decisiones sobre la conservación y el uso de los recursos naturales de la reserva. El encuentro contó además con la participación del Punto Focal del programa MAB Unesco en Chile (Conaf), Ricardo Quilaqueo, quien destacó la posibilidad de generar encuentros que permitan promover el desarrollo local en los territorios que incluye una reserva de biosfera. “El interés que tenemos de propiciar estos encuentros para que los vecinos, las comunidades locales y aledañas puedan conversar en relación a los problemas que tienen en el contacto del día a día con las áreas protegidas. No olvidemos que hay usos históricos por parte de las comunidades dentro de las áreas protegidas y una de las razones por las cuales se crea este modelo de reserva de biósfera es justamente abordar de una manera bastante holística la resolución de estos conflictos de manera tal de que el área protegida se convierta en un motor para el mejoramiento del desarrollo local y no ser una isla de conservación que no brinda oportunidades para su entorno”, señaló el representante de Conaf.

Por otra parte, durante el encuentro se presentó la Guía de Valorización de la Reserva de Biosfera Lagun San Rafael y El Guayaneco, material de divulgación orientado a dar a conocer la existencia de la reserva, sus zonas, áreas, delimitación territorial, así como también, la biodiversidad y patrimonio de ésta, con el objetivo de poner en valor este territorio.

Iniciativas destacadas en la Reserva de Biosfera

El seminario resaltó iniciativas clave que se desarrollan en la Reserva de Biosfera Laguna San Rafael y el Guayaneco. Entre ellas, destacó el proyecto “Turismo Cero Impacto: Valor agregado y adaptación climática con cocina local y gestión de residuos” de la Corporación Chelenko. También se presentó el trabajo de Fundación Bio Red, enfocado en la conservación biocultural de la Patagonia, y la limpieza de playas en Laguna San Rafael, una acción colaborativa realizada en la zona núcleo de la reserva.

El seminario contó con la participación de una delegación de actores y actoras de Tortel, Puerto Aysén, Murta, Puerto Bertrand, Puerto Tranquilo y de la propia comunidad de Cochrane que están trabajando activamente en el territorio desarrollando actividades que buscan poner en valor este importante ecosistema y fortalecer su preservación para las futuras generaciones. En la ocasión, Felipe Ramírez de la Corporación de Turismo de la Patagonia agradeció la posibilidad de conocer las acciones que se están desarrollando en la reserva de biosfera. “Quiero agradecer al CIEP por la oportunidad que nos da a los territorios subnacionales como este, en una región que tan necesariamente necesita discutir, debatir, ponerse de acuerdo, en torno a cuestiones tan importantes como es la gestión de las reservas de la biosfera. Creo que nosotros, los actores locales, aquellas personas que tenemos algún nivel de compromiso con el desarrollo sustentable en nuestra región, es una oportunidad maravillosa para poder compartir con otros actores”, indicó el representante de Puerto Aysén.

El evento culminó con la entrega de la Guía de Valorización a la Asociación de Guías de la Patagonia (AGAP) y la Agrupación de Guías de Cochrane, quienes podrán emplearla en su labor educativa y turística. Asimismo, se llevó a cabo una feria de eco-actores, donde se exhibieron productos y servicios sostenibles, además de actividades con estudiantes de la Escuela Básica de Cochrane y el Liceo Austral Lord Cochrane, orientadas a destacar la relevancia de la reserva.