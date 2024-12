Jardín Sobre Ruedas realizó noveno encuentro con familias en Aysén

En la actividad, además, quedó en evidencia el trabajo que desarrolló el jardín infantil tras la adjudicación e implementación del Fondo de Innovación de Educación Parvularia (FIEP).

Coyhaique.- Bajo el lema “Juego y Aprendo con Flor y Truco me Sorprendo”, la Modalidad No Convencional Jardín Sobre Ruedas (JSR) de Fundación Integra de la región de Aysén realizó su noveno encuentro con familias, reafirmando el compromiso que tiene la institución con la educación inicial. Este encuentro convocó a familias de Coyhaique, Ñirehuao y Mañihuales, y tuvo por objetivo rescatar las tradiciones culturales y saberes de las familias de la modalidad para enriquecer las experiencias educativas desde su pertenencia cultural.

Carolina Ojeda, educadora de la modalidad destaca que “la importancia de este encuentro está en el conocerse, en el compartir, en el emocionarse, Es una instancia que pocas veces se da en la actualidad y poder tener estos espacios de reflexión nos permiten poder llegar con aprendizajes significativos para niños, niñas y sus familias”.

Desde Fundación Integra recalcan el rol que cumple la familia en la educación de los niños donde los estos se constituyen en el sustento de esta modalidad, pues su presencia permite fortalecer la instancia educativa al compartir cada encuentro con sus hijas e hijos, además de participar activamente de las de las experiencias, con el propósito de aprender nuevas estrategias y favorecer los aprendizajes de sus niños y niñas e enriquecer sus prácticas de crianzas.

Leticia Araya Norambuena, directora regional de Fundación Integra refuerza “que este encuentro permite reflejar el trabajo colaborativo que tiene esta modalidad, pero también desde lo significativo ya que permite que familias se encuentren, comenten y reflexionen sobre lo que hacen sus hijos desde sus respectivas realidades, pero por sobre todo de compartir la experiencia de educar y de que los niños y niñas estén en el centro de nuestro quehacer”.

El Jardín Sobre Ruedas tiene como propósito principal ofrecer educación inicial de calidad, adaptada a las características y necesidades de los niños y niñas en localidades rurales. Este enfoque educativo promueve una férrea alianza entre las familias, la comunidad y los equipos pedagógicos, garantizando aprendizajes significativos y prácticas de crianza enriquecedoras.

Las familias que participaron valoraron este espacio como una oportunidad única para compartir experiencias. Lidia Aguilar, apoderada de Ñirehuao, destacó que “estuvo bien y es bueno que se junten los niños porque le permite conocer a otras personas y uno también puede disfrutar de estas jornadas”.

Una opinión similar tiene Daniel Valladares quien viajó desde Coyhaique para poder participar de esta instancia destacando que “le pareció bueno, interesante para poder ver las actividades que desarrollan los niños y cómo podemos replicar estas acciones en casa”. A la vez destaca la importancia que ha tenido esta modalidad en los aprendizajes de su hija reforzando que “con el transcurso del tiempo se han notado los avances en ella”.

Dato no menor es que producto del trabajo desarrollado en este proyecto se creó e implementó una serie de “plazas comunitarias” -fijas y móviles- las que fueron equipadas con juegos tradicionales y estructuras de juego diseñadas para mejorar el aprendizaje y la socialización de una manera culturalmente relevante.

Cabe recordar que el Jardín Sobre Ruedas, trabaja en 4 localidades de la región como lo son Ñirehuao, Arroyo El Gato, Mañihuales y Coyhaique y cuyo propósito es ofrecer a niños y niñas de educación inicial de calidad, pertinente a sus necesidades e intereses y características de aprendizaje, a través de un trabajo en conjunto con las familias y la comunidad local en que se emplaza.

Fundación Integra, con 34 años de experiencia y más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles gratuitos en todo el país, trabaja para que niñas y niños alcancen su desarrollo pleno, bienestar integral y aprendizajes significativos, a través de su protagonismo en espacios educativos amorosos, inclusivos, diversos y de calidad.