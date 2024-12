Sandoval tras jornada “Aysén al 2050”; “Esperamos se fije la hoja de ruta que nos permita dar el salto en materia de desarrollo y ser un gran aporte al país”

Parlamentario analizó el impacto de la jornada realizada la semana pasada, esperando se avance en los desafíos que existen a nivel regional

Aysén.- “La región de Aysén no puede seguir esperando, no puede seguir siendo la última en crecimiento, la última en desarrollo”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, al referirse a lo que espera tras la exitosa jornada Aysén al 2050, realizada el pasado fin de semana en Puerto Chacabuco.

Recordar que en dicha jornada de diálogo y reflexión, organizada por gremios productivos regionales de los más diversos ámbitos, contó con la participación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Jose Miguel Benavente, además de los ex ministros Andrés Velasco e Ignacio Briones, quienes expusieron de manera online.

“El sábado recién pasado nos juntamos precisamente para construir lo que pudiera ser una hoja de ruta de cómo transitaremos con la región hacia un nuevo enfoque”, señaló el parlamentario, para quien la región “no puede seguir sustentando su desarrollo en la estrategia y en la forma como hoy día se está haciendo”.

Sandoval recalcó que, si bien la invención pública es importante y lo va a seguir siendo en los próximos años, también enfatizó que lo que se necesita es “ponerle motores a las comunas, ponerle un motor grande a toda la región de Aysén”, para así atraer inversiones, generar crecimiento y desarrollo.

El legislador enfatizó que Aysén tiene que desarrollar todas sus potencialidades en áreas como el turismo, ganadería, agricultura, minería, foestal, comercio, pesca, tanto industrial como artesanal, entre otras, resguardando por cierto lo que significa el tema ambiental. “Este equilibrio es el que tenemos que construir”, puntualizó.

Por lo mismo, la jornada realizada el pasado 7 de diciembre da señales de que “se están conjugando todos los factores”, agregando que ahora “depende, evidentemente, de nosotros como región” avanzar hacia estos desafíos.

“Salgamos de nuestras trincheras y entendamos que aquí, por sobre todas las cosas, el discurso, las necesidades y los problemas ya son por todos conocidos”, subrayó Sandoval, concluyendo que ahora hay que ponerse a trabajar “para fijar esa hoja de ruta que nos permita, en definitiva, dar el gran salto y poner a la región en un nivel de desarrollo distinto, mucho más inclusivo y, por cierto, ser parte relevante en el propio desarrollo de la zona austral y un gran aporte al país”.