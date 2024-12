Informan a representantes de profesores detalles y avance legislativo del proyecto de Ley que entrega solución a la Deuda Histórica Docente

La autoridad sectorial y docentes afectados manifestaron que esperan que la iniciativa sea tramitada en plazos breves en el Congreso Nacional

Coyhaique.- En Coyhaique la SEREMI de Educación Isabel Garrido se reunió con representantes de Colegio de Profesores y de agrupaciones de profesores jubilados de la región para informarles los avances en el Congreso Nacional del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que busca una solución a la Deuda Histórica Docente.

Esta semana la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados revisó y aprobó en general y en particular la iniciativa que ahora será analizada en la Comisión de Hacienda.

El proyecto de ley propone realizar un pago individual, por única vez, de $4,5 millones a cada docente afectado por este problema, partiendo por aquellos de mayor edad para continuar con los profesores de menor edad, sucesivamente. La entrega de esta reparación a cada grupo se realizará en 2 cuotas iguales, la primera a pagarse en octubre del año correspondiente a cada grupo, y la segunda cuota en enero del año siguiente. Desde la aprobación de la ley, el universo total de docentes será cubierto en un plazo máximo de 6 años.

Al encuentro asistieron la presidenta regional del Colegio de Profesoras Jessica López junto a Jovita Vargas y Luis Ríos integrantes de la directiva regional del magisterio, Doris Dinamarca, representante de Profesores y Profesoras Normalistas, Mónica Vera, representante de los profesores Jubilados del Colegio de Profesores, Rosa Pesutic y Francisco Soussi de la Agrupación de Profesores Reminiscencias. Además concurrió Horacio Velásquez, en representación de la Senadora Ximena Órdenes.

En la oportunidad Isabel Garrido expuso detalles de la iniciativa señalando “Con este proyecto estamos dando cumplimiento a un compromiso contenido en el programa de Gobierno del Presidente Boric con los profesores y profesoras que tanto le han dado a su país y al bienestar de niños y niñas, para reparar en parte el perjuicio remuneracional infringido con el traspaso de la educación pública desde el Ministerio de Educación a las municipalidades durante la dictadura. Este es un acto de justicia, un acto de reparación y también de reconocimiento a la indispensable labor que cumplen los profesores y profesoras para la educación en Chile. Esta es una oportunidad de cerrar una herida, de reconciliarnos con nuestra propia historia, y de homenajear a decenas de miles de profesores y profesoras que han forjado a generaciones de chilenos y chilenas a lo largo de nuestro país. Esperamos que la discusión se dé de buena forma, con un buen tono, con mucha disponibilidad a avanzar rápido en esta materia”.

Deuda histórica: detalles del proyecto

Universo: se considerará una solución para todos las y los docentes afectados vivos.

Monto de solución por persona: 4,5 millones de pesos por docente, reajustables por año.

Plazo de pago: desde la aprobación de la ley, el universo total de docentes será cubierto en un plazo máximo de 6 años.

Forma de pago: el pago será progresivo, comenzando con las personas de mayor edad, avanzando por grupos de manera anual, continuando el criterio de cobertura desde los de mayor a los de menor edad. La entrega de esta solución a cada grupo será en 2 cuotas iguales, siendo la primera cuota en octubre del año correspondiente a cada grupo, y la segunda cuota en enero del año siguiente.

Transmisibilidad: el proyecto considera la transmisibilidad del monto en el caso de aquellos beneficiarios de la solución que fallezcan entre la fecha en que presenten la totalidad de los antecedentes y antes de percibirlo íntegramente.

Incompatibilidad con otras acciones de solución: la propuesta no se hará extensiva a las personas que ya han recibido un pago asociado a esta afectación, por acción de tribunales nacionales o internacionales, o por alguna otra forma de pago. También será incompatible con otras instancias de reclamación en curso o futuras.

Identificación de personas beneficiarias: el Ministerio de Educación ya cuenta con un listado de personas que fueron parte del proceso de traspaso de la educación escolar a la administración municipal, donde se encuentra una amplia mayoría de las personas afectadas y que se encuentra en la web https://registrodocentestraspasados.mineduc.cl/. El proyecto de ley indicará los requisitos que deben cumplir las personas que no se encuentran en esa nómina, para recibir la solución.

Reacciones

Jéssica López, presidenta regional del Colegio de Profesores: “Estamos acompañando a nuestras colegas afectadas por esta deuda que a estas alturas es imposible de pagar. Hoy queremos invitar nuestros parlamentarios a hacer el máximo esfuerzo por mejorar el monto propuesto y los plazos propuestos para el pago que son muy largos. Reconocemos al Gobierno que se ha hecho cargo de esta deuda, lo que conlleva también una responsabilidad grande que es hacer el máximo esfuerzo para mejorar las condiciones de esta reparación”.

Rosa Pesutic profesora afectada por esta deuda afirmó que “Consideramos que el hecho de que este Gobierno haya presentado este proyecto de ley de reparación es un tremendo avance porque queremos cerrar un capítulo, estamos en una edad en que queremos decir ‘esto se cumplió’. No estamos conformes con el monto, por lo que queremos que se aumente el monto y se acorte el plazo del pago”.

Doris Dinamarca, presidenta de la Agrupación de Profesoras y Profesores Normalistas, señaló “Nosotros como profesores siempre pensamos en positivo y somos optimistas por lo que esperamos que este proyecto reparatorio sea mejorado en cuanto al monto y los plazos”.