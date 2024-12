INJUV Aysén apuesta por potenciar la escalada como deporte competitivo entre las juventudes de la región

El Club de Escalada Kosten Coyhaique, llevó a cabo la ejecución de su proyecto, Equipando a jóvenes escaladores de Coyhaique, iniciativa financiada por el programa Compromiso Joven del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), y que tuvo por objetivo, promover en las juventudes el deporte y la vida sana, y aumentar la competitividad de las juventudes practicantes de escalada deportiva, en la comuna de Coyhaique y en la región, desarrollando habilidades en la disciplina de velocidad y dificultad.

Durante el desarrollo del proyecto, las juventudes participaron en entrenamientos quincenales de escalada deportiva, en las disciplinas de dificultad y velocidad, donde se incorporó el equipamiento adquirido con el proyecto. Además, las y los participantes asistieron a clínicas enfocadas en enseñarles sobre el uso del equipamiento de seguridad, abordando cada parte que compone un equipo, para escalada de velocidad y dificultad, y toda la metodología a utilizar en cuanto a seguridad, cuando se lleva a la práctica este deporte extremo.

“En un contexto donde los estilos de vida sedentarios y los problemas de salud mental van en aumento, fomentar estas actividades ofrece a las juventudes herramientas para enfrentar desafíos, construir hábitos saludables y fortalecer su sentido de pertenencia y comunidad. Además, invertir en la promoción de la vida sana es apostar por un futuro en el que las juventudes puedan alcanzar su máximo potencial, convirtiéndose en agentes de cambio positivos para la sociedad”, sostuvo el director regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño Urtubia.

Juventudes agradecidas

Bárbara Vásquez Godoy, joven participante, agradeció las instancias deportivas y señaló que “estuvieron súper buenas, aprendí mucho. Las clases, los profesores enseñaron muy bien, y que hayan participado personas de nuestra edad lo hizo aún más entretenido, porque así también conocemos e interactúanos con personas nuevas. Espero que se sigan dando este tipo de oportunidades para las juventudes porque son muy provechosas”.

Para Martín Zamora Moraga, las actividades fueron positivas “asistí a las jornadas porque un amigo me invitó, fue una excelente experiencia, entretenida y divertida, ya que estuve acompañado de mis amigos también. Yo práctico escalada y participé porque me interesaba poder reforzar los conocimientos que tengo actualmente. Me gustaría que se siguieran realizando estas iniciativas deportivas para las juventudes, ya que son un real aporte”.

En tanto, Trinidad Bustamante Moraga, indicó que “me gustaron muchos las clases, fueron entretenidas, aprendimos mucho y practicamos bastante con la implementación nueva que se adquirió, fue una experiencia que sin duda nos va a servir para las competencias donde participemos a futuro. Ojalá se siguieran dando este tipo de oportunidades, ya que nos hace adquirir aún más conocimientos y es una forma segura de practicar escalada”.