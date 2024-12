Diez trabajadores de la región fueron reconocidos con los premios “Mujer en Construcción” y “Cuadro de Honor en Seguridad”

Diez trabajadores, pertenecientes a diversas empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción sede Coyhaique, fueron galardonados con los premios “Mujer en Construcción” y “Cuadro de Honor en Seguridad” año 2024.

La ceremonia, que se desarrolla todos los años con la coordinación de las comisiones de seguridad laboral y mujeres de la CChC -presididas por Manuel Suazo y Liz Montiel- respectivamente, busca destacar el rol que los trabajadores del rubro de la construcción, desempeñan dentro de sus empresas, promoviendo materias tales como: la inclusión y no discriminación; y la aplicación de buenas prácticas en el área de la seguridad laboral, que permiten hacer de la industria, más sostenible y comprometida con sus equipos.

Cuadro de Honor

La actividad de reconocimiento comenzó con la entrega del “Cuadro de Honor en Seguridad 2024”, organizada por la comisión de seguridad laboral de la CChC Coyhaique. Premio que recayó en: Cristian Bahamonde y Víctor Pinto de Constructora LyD; Juan Manuel de la Paz y Rodrigo Soto de Constructora Manuel Suazo; y en Marco Olate de Constructora Xinta.

“Fue una sorpresa”, indicó Marco Olate, quien no se esperaba el reconocimiento “Me dijeron que venga y dije, qué cosa mala hice, pero mi jefe me nombró gracias a Dios. Estoy alegre, contento, porque yo tengo a mi familia esperando en la casa y por eso digo, hay que cuidar la pega para llegar sanos a la casa”.

El sentimiento de alegría fue compartido por Víctor Pinto, quien, con décadas de experiencia en la construcción, cree que la seguridad laboral debe ser reforzada en las personas mayores. “Los muchachos, hoy en día, la gente más joven, está agarrando una cultura de seguridad y de prevención, pero todavía nos queda gente en la construcción que ya es mayor de 50 y ahí es donde cuesta un poco”.

Manuel Suazo, socio de la CChC Coyhaique y presidente de la comisión de seguridad laboral del gremio de los constructores, radicó la relevancia de este premio, en que la seguridad es un trabajo compartido “No es solamente algo que parte de la gerencia (de una empresa), sino, de algo que se tiene que transmitir hacia ustedes, los trabajadores, por eso los felicito por este premio, porque ustedes son los que están llamados a ayudar en que la seguridad sea importante y a que en las obras, siempre, tengamos cero accidentes”.

Mujer en Construcción

Luego fue el turno de las trabajadoras reconocidas con el premio “Mujer en Construcción”, coordinado a través de la comisión de Mujeres de la CChC Coyhaique.

Este año, las reconocidas fueron: Daniela Castro y Luz Campos de la empresa Edelaysén; Javiera Arriagada de Constructora Xinta, Jessica Pérez de Sodimac y Raquel Vega de Constructora Manuel Suazo.

Daniela Castro, es la operadora de la planta eléctrica Tehuelche en Cochrane, labor que desempeña hace más de una década y junto con indicar que no se esperaba este premio, agradeció el reconocimiento a su trabajo “De hecho no me lo esperaba y me siento muy orgullosa. Agradezco que me hayan considerado y obviamente, hay que seguir trabajando, esto me motiva para poder llegar más arriba”.

En tanto, Jessica Pérez, de Sodimac, trabaja en la sección de arriendo de maquinaria, siendo la única mujer de su equipo, todo, gracias a sus competencias y habilidades en esta área “No me lo esperaba, o sea, fue una sorpresa. Estoy muy feliz por este premio, por reconocernos”, respecto de su labor, explicó que “Igual hay pocas mujeres, en mi grupo estoy yo y mis colegas, que son la mayoría hombres”.

Liz Montiel, presidenta de la comisión de Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción sede Coyhaique, valoró las historias tras cada uno de los trabajadores y trabajadoras reconocidas, “de acuerdo a las historias que vi en la en la presentación, son todos muy valiosos para nosotros como empresarios, pues queremos promover ambientes seguros y sobre todo, promover la permanencia y el crecimiento de mujeres dentro de nuestras obras”, indicó.

Quien también valoró la entrega de estos reconocimientos, fue el presidente de la CChC Coyhaique, Pablo Carrasco, que destacó el compromiso de los trabajadores reconocidos.

“Cómo llevamos el rol de la mujer y como tomamos el tema de la seguridad como empresas, llevando a nuestros trabajadores a mejorar su calidad de vida”, indicó Carrasco, agregando que “eso queremos resaltar, como, con constancia y dedicación, hacen su trabajo y las cosas del día a día de una manera extraordinaria, sumando valor, pero también sumando un montón de esfuerzo y llevándolo a sus pares”.

Cabe señalar que cada trabajador reconocido, recibió un presente a modo de destacar su compromiso, así como un diploma que acredita la entrega de este premio que, entre otras cosas, busca resaltar las cualidades positivas de los trabajadores del rubro de la construcción, instando a sus compañeros, a comprometerse con el cuidado personal en el ámbito laboral y con la participación de más mujeres en la construcción.