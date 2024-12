Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez retoma rondas médicas en Bahía Jara para controles de salud y exámenes preventivos

El Hospital Dr. Leopoldo Ortega Rodríguez (HLOR) retomó las rondas médicas en la localidad de Bahía Jara, distante a unos 12 kilómetros de Chile Chico. Se trata de una acción que se retoma tras dos años y que era un anhelo de la comunidad.

Chile Chico.- La jornada se desarrolló en la sede comunitaria del sector y con visitas domiciliarias, permitiendo un alcance significativo en esta localidad rural.

En la sede se atendió a cinco personas, mientras que en las visitas domiciliarias se llegó a ocho hogares, donde se entregaron leche, cremas y medicamentos, además de coordinar órdenes de exámenes y citaciones para próximos controles en enero. A su vez durante la jornada, se realizaron Exámenes de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) a dos usuarios mayores que no habían accedido previamente a este chequeo.

Jaime Zapata Jara, uno de los usuarios beneficiados, expresó que se trata de algo “buenísimo en primer lugar para todos los habitantes de acá. Es más cómodo asistir a la sede, especialmente ahora con los arreglos del camino, que es más complicado viajar a Chile Chico por temas de salud. Pero ahora, sí parte de aquí para delante, buenísimo, sobre todo para las personas adulto mayor, que hay varios acá en Bahía Jara, que le es complicado viajar a Chile chico”, puntualizó.

Por su parte José Zapata Vega, paciente crónico, comentó que “me parece bien porque yo en primer lugar soy hipertenso y hace varios años que me toca ir a mi examen. A veces en el hospital no hay cupo, me mandan a urgencia por casualidad me atienden y otras veces no hay cupo nomás. He tenido que venirme así nomás. Yo quiero cumplir, porque me gusta cumplir cuando me llaman, me citan, y complica porque de repente se me atrasan los tratamientos. Además, tengo que ir a buscar las pastillas todos los meses, que me dan por hiperdensidad, y los alimentos de tercera edad.”

La doctora Carmen Cruz Gallardo, médico general de zona, destacó la importancia de esta jornada. “El objetivo de esto es acercar la salud a la comunidad. Realizamos controles crónicos, gracias a la labor de Cinthia, la TENS (Técnico en Enfermería) que va a estar a cargo, pudimos realizar atenciones de morbilidad, es decir, consultas espontáneas, y posteriormente hicimos visitas domiciliarias. También comunicamos a la comunidad, a los usuarios, cómo vamos a trabajar a contar del 2025 y así vamos a iniciar con los controles, los exámenes médicos preventivos y, por supuesto, también acercar los insumos como programas alimentarios, las leches, los alimentos y los fármacos a la comunidad”, precisó la profesional.

Entretanto Cinthia Orellana, coordinadora de las estaciones médicas rurales de Fachinal y Bahía Jara, señaló que “es una iniciativa que se requería para la comunidad. Es muy importante. Nosotros aquí en Bahía Jara tenemos una población de adultos mayor amplia y que por la distancia, por los medios, ellos no pueden asistir a sus controles, que son importantes para ellos. Y el hecho de poder realizar estas rondas médicas aquí es una ayuda, pero enormemente para ellos y lo bueno es que se va a volver a implementar, a retomar mensualmente. Ellos están felices, pero cien por ciento con la idea o con el apoyo a volver a tomar estas rondas médicas.”

Mientras Catalina del Río, enfermera coordinadora de Atención Primaria de Salud del hospital, explicó que “hoy día en ronda se les pudieron tomar los EMPAM (Exámenes Medicina Preventiva del Adulto Mayor) a los usuarios adultos mayores que estaban sin este examen preventivo de salud. También se les entregaron las leches, las cremas que vienen por el programa PACAM (Programa Alimentación Complementaria Adulto Mayor), y se entregaron los fármacos a los pacientes de cardiovascular que están en los distintos programas de nuestro hospital. Evitamos que ellos tengan que movilizarse y así tenemos mejor llegada, y que el usuario vuelva a tomar su salud, porque hay muchos que estaban con los controles de salud atrasados.”

Esta jornada marca un importante hito para la localidad de Bahía Jara, demostrando el compromiso del equipo del HLOR con la salud comunitaria. La reanudación de estas rondas médicas no solo facilita el acceso a servicios esenciales, sino que también refuerza el vínculo entre el sistema de salud y las comunidades más aisladas, garantizando su derecho a una atención digna, oportuna y de calidad.