Diputado Calisto valora operativo cardiológico pero insiste con cardiólogo permanente para Aysén

Aunque calificó como un avance el operativo médico de cardiología que se está realizando en la región, el que se realiza en Coyhaique y Puerto Aysén, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró la necesidad de apuntar a una solución definitiva que permita contar con un cardiólogo permanente en la región de Aysén.

Coyhaique.- Según el diputado Calisto, “sin duda que la llegada a la región de este cardiólogo que realizará ecocardiogramas es una buena noticia, esto tomando en cuenta que permitirá disminuir la lista de personas que están esperando por hacerse este examen. Este Médico ya estuvo entre lunes y miércoles en Coyhaique y desde hoy hasta el domingo estará en Puerto Aysén realizando los exámenes”.

Calisto agregó que “sin embargo, a pesar que esto es un avance, voy a seguir insistiendo con la necesidad de contar con un cardiólogo de forma permanente en la región. No puede ser que por vivir en Aysén estemos expuestos a no recibir el tratamiento necesario cuando sufrimos algún tipo de afección cardiaca”.

“El Estado debe cumplir con su deber y asegurar la atención adecuada en materia de salud. En este sentido, tenemos que tener especialistas y apuntar a disminuir lo más posible el traslado de los pacientes a otras regiones del país. Si esto es algo que afecta enormemente a las familias de Coyhaique y Puerto Aysén, en localidades más aisladas como Lago Verde o Villa O´Higgins, la situación es aún más compleja”, enfatizó el legislador.

El diputado Calisto señaló que “hace algunas semanas, en el marco de la discusión de presupuesto, le insistimos a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera por este tema. Necesitamos que este tipo de operativos se realicen con más frecuencia mientras no tengamos al cardiólogo estable, pro lo que hacemos un llamado al Gobierno para que esto no sea algo aislado, sino que se repita varias veces en el año”.

Por su parte, Melanie Rojas, vocera de la agrupación Cardiología para Aysén, indicó que es genial que se esté realizando este operativo y que puedan disminuir la lista grandísima que tenemos de espera de ecocardiogramas. Estamos muy contentos que nos estén trayendo cardiólogos para hacer la ecocardiograma, pero obvio que es mejor tener ojalá unos dos cardiólogos acá definitivos en la región”.

Finalmente, la dirigente señaló que “yo tengo a cuatro familiares que requieren tratamiento por temas cardiacos, entonces existe una angustia constante por no tener un cardiólogo estable, por cualquier episodio importante que pueda suceder. Y bueno, la lista de espera por exámenes es grande”.