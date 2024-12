En Villa La Tapera se lanzó campaña del Minvu para prevenir incendios forestales

En un encuentro realizado este fin de semana en la plaza de armas de Villa La Tapera, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto al Municipio de Lago Verde, Carabineros de Chile y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), lanzó a nivel regional la campaña “Minvu en alerta preventiva”, la cual está destinada a apoyar las acciones que el Gobierno, Senapred y Conaf, entre otras instituciones, desarrollan para prevenir y mitigar los incendios forestales.

Tal como explicó la Seremi Paulina Ruz, esta campaña Minvu considera una serie de acciones enfocadas fundamentalmente en la concientización de las comunidades con las que trabaja a través de sus programas habitacionales, como Pequeñas Localidades, Quiero mi Barrio y Asentamientos Precarios, incluyendo apoyo en el desarrollo de planes de emergencia comunitarios, desarrollo de diagnósticos participativos y simulacros, entre otros.

La Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, precisó que la actividad se hizo en Villa La Tapera porque es una zona donde ya se han producido incendios forestales y donde se hace necesario reforzar las medidas de prevención. “Tener un kit de emergencia, estar lejos del material combustible, y también cómo reaccionar ante los incendios forestales. Fue una jornada bastante provechosa que esperamos replicar también en otros barrios de la región. En este caso también informamos a los vecinos sobre los avances de otro tipo de programas, pero lo más importante es mantener a la comunidad informada para que tenga las medidas para prevenir y poder actuar frente a futuras emergencias”, manifestó.

La vecina María José Luna, en tanto, advirtió la necesidad de seguir reiterando los llamados a la prevención. “Es súper importante que se concientice a la comunidad y empezar por un tema educativo porque es como se empieza a trabajar la labor preventiva ante ciertos siniestros que se pueden producir. Ya tuvimos un incendio que provocó una alerta amarilla y fue toda la comunidad que se vio afectada porque tuvimos harto humo, hartas personas que estuvieron trabajando en la labor de incendio y bueno, muy agradecida de que se den estas oportunidades donde las diferentes instituciones se congreguen en la localidad”, señaló.

La Alcaldesa de Lago Verde, Claudia Valdés, insistió en la necesidad de estar informados y preparados, en especial durante la temporada de verano. “Es muy importante contar con esta instancia informativa hacia la comunidad porque finalmente los vecinos y vecinas son los principales responsables de evitar los incendios forestales en nuestra comuna, lo que implica el riesgo tanto de incendios en vivienda, en los campos, la pérdida de nuestro entorno natural que tenemos que cuidarlo entre todos. Así es que es un esfuerzo conjunto, donde lo más importante es que tengamos una cultura preventiva y no reactiva”, precisó.

El jefe del Retén de Carabineros de Villa La Tapera, Suboficial Sandro Condell, agradeció la invitación y la buena convocatoria ante un tema tan relevante. “Es uno de los puntos fuertes, ya que estamos en una zona de alto índice de fuego. Por lo tanto, llamo a los vecinos a que eviten hacer fogatas en lugares no autorizados, porque se van a ver expuestos obviamente a lo que la ley nos señala y nos mandata, que es la detención de las personas por hacer fuego en lugares no permitidos”, advirtió.

Finalmente, el funcionario de Conaf y Jefe de parque de la Reserva nacional Lago Carlota, Carlos Valenzuela, recordó que Tapera es un punto de bastante peligro, tanto por su topografía como por sus condiciones climáticas. “Es una zona de alto riesgo, entonces, el objetivo es sensibilizar a la población. El uso de fuego en lugares no habilitados, no se puede hacer. Entonces, el mensaje es evitar esas conductas. Tapera está localizado como un punto rojo, un punto caliente, que se llama, donde es complicado combatir incendios forestales. Entonces, para poder evitar eso, hay que sensibilizar a la población, no solamente de Tapera, sino de la región y de todo el país”, acotó.

En la oportunidad se entregó también material gráfico a las familias presentes, destacando que, en un contexto de crisis climática, es responsabilidad de todas y todos prevenir y mitigar los incendios forestales. En ese sentido se reiteró que “Prevenir un incendio es más fácil que combatirlo”, sobre todo considerando que prácticamente la totalidad (99,7%) de los incendios forestales son producidos por acción humana.