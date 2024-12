Seremi de Gobierno llama a prevenir incendios forestales tras alerta por altas temperaturas

Úrsula Mix Jiménez indicó que según la Dirección Meteorológica de Chile, para los próximos días se esperan en nuestra región temperaturas que podrían alcanzar los 30°.

Coyhaique.- Tras la alerta por altas temperaturas que afectarían a nuestra región durante los próximos días, la Seremi de Gobierno de Aysén, Úrsula Mix Jiménez, realizó un llamado a la comunidad para prevenir incendios forestales.

En este sentido, la portavoz recordó que más del 95% de los incendios forestales se produce por causas humanas y que por esa misma razón, al esperarse altas temperaturas, se deben extremar las medidas de prevención.

“Prevenir un incendio es más fácil que combatirlo. Por eso es que, nuestro llamado como Gobierno es a la corresponsabilidad y a no bajar la guardia; evitar conductas de riesgo, no hacer fogatas, denunciar el fuego intencional y a evacuar si fuera necesario y así lo instruyera la autoridad. Necesitamos que la ciudadanía esté absolutamente alerta para denunciar focos de incendios pequeños, pues si se tratan y los enfrentados rápidamente, no tienen por qué derivar en grandes pérdidas de superficie de la biodiversidad de nuestra región”, señaló.

La autoridad regional detalló que el Gobierno ha dispuesto un presupuesto de $156 mil millones para el Plan de Acción 2024-2025 de Prevención, Mitigación y Control de Incendios, y que en ese sentido la región de Aysén cuenta hoy con 16 brigadas completamente equipadas y activas, además de ser parte del programa de predicción de incendios forestales de CONAF denominado “botón rojo”, que permite mostrar las zonas de riesgo por alto índice de combustible fino muerto al considerar factores de temperatura y humedad.

“Además de lo anterior, hoy contamos con dos helicópteros para el control de eventuales incendios forestales, uno que se encuentra en Coyhaique y otro, que llegó a la región hace unos días, y que tendrá base permanente en Cochrane”, agregó.

Cabe indicar que de acuerdo al pronóstico meteorológico, este miércoles 25 de diciembre la temperatura podría alcanzar a los 29° en Coyhaique, 30° en Chile Chico, 27° en Cochrane y 28° en Puerto Aysén.

Finalmente, la Seremi Mix Jiménez recordó que en caso de detectar humo o fuego al aire libre, se debe llamar al 130 de Conaf.