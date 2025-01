Positivo balance de seguridad en la región de Aysén durante las fiestas de Año Nuevo

Una positiva evaluación de la seguridad pública durante las celebraciones de fin de año, efectuó el delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán, durante la mañana de este jueves.

Coyhaique.- Acompañado de autoridades de Seremi de Salud, Servicio Médico Legal, Carabineros, Policía de Investigaciones, Coordinación de Seguridad Pública y CONAF, el representante de gobierno afirmó que el oportuno despliegue de fiscalizaciones y operativos en terreno, así como el buen comportamiento de la comunidad, permitió cerrar el año 2024 y dar inicio al 2025 con tranquilidad.

“Todas las medidas que hemos tomado con las policías y los servicios de nuestra institucionalidad nos hacen sentir conformes, ya que no tuvimos hechos graves que lamentar, no obstante, aunque exista un evento que nos obligue a desplegar a nuestros organismos es algo importante, pero consideramos que hubo un buen comportamiento de la ciudadanía y más allá de algunas incivilidades hubo un buen comportamiento ciudadano”, señaló el delegado presidencial regional.

En la misma línea, la seremi de Salud, Carmen Monsalve, informó que no se advirtieron incumplimientos importantes en la normativa sanitaria en este período, lo que repercutió en la ausencia de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. “Durante el mes de diciembre se desarrollaron 93 acciones de fiscalización, especialmente orientadas a los lugares de elaboración y expendio de alimentos, además de los locales de venta de juguetes, iniciándose seis sumarios sanitarios entre Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane”, especificó la autoridad sanitaria.

Por parte de Carabineros, el coronel Juan Abarca, prefecto de la institución en la región de Aysén, agradeció a la ciudadanía por lo que calificó como un “comportamiento ejemplar”. El prefecto detalló que en el marco de las fiestas de Año Nuevo hubo 37 detenidos, 4740 controles, 166 infracciones y 15 accidentes de tránsito y 13 operativos con SENDA. En estos últimos se efectuaron 221 controles con cuatro personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol. De acuerdo a lo señalado por el oficial policial, esto permitió que este Año Nuevo no se lamentaran fallecidos por accidentes de tránsito ni homicidios.

El representante de Carabineros informó que ya se encuentran en la región 17 nuevos funcionarios destinados a reforzar la dotación policial durante el verano. “Además me gustaría recalcar que tal como lo habíamos anunciado, ya están operando 17 carabineros en nuestra región, como parte del Plan Verano, y que han venido a reforzar localidades de alto flujo turístico y fiscalizando el control de tránsito. Entre ellos, por ejemplo, el container que Carabineros dispone en Villa Cerro Castillo”, mencionó.

Finalmente, la Policía de Investigaciones, a través del subprefecto Víctor Toledo, jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, indicó que desde el 24 de diciembre se encuentran realizando varias diligencias originadas en denuncias, por ejemplo, de abuso sexual, a lo que agregó que el día 31 del mes pasado lograron la detención de un sujeto prófugo de la justicia que mantenía una orden de detención por el delito de violación, ocurrido el año 2021.

El oficial agregó que se han aumentado los medios policiales en los pasos fronterizos. “Hemos reforzado los pasos fronterizos habiendo controlado entre el 24 y el 31 de diciembre a 10.300 personas, en los tres principales pasos fronterizos. En hechos de violencia a través de la Brigada de Homicidios y en coordinación con el Ministerio Público, una investigación en la comuna de Aysén donde un sujeto habría propinado a otras dos mayores de edad diferentes heridas cortopunzantes”, agregó.

Al finalizar el balance de seguridad pública se agradeció la conducta de autocuidado demostrada por la comunidad regional durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, reiterándose el llamado a emplear el fono *4242 para efectuar denuncias anónimas las 24 horas del día.