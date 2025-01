Calisto aboga por solución sanitaria para vecinos de población Almirante Simpson: “Tenemos que avanzar con el alcantarillado”

El legislador y un grupo de vecinos, cuyas casas no tienen alcantarillado, se reunieron con la Directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad y su equipo.

Coyhaique.- Consciente de los serios problemas sanitarios que viven las familias de los pasajes Pangal 1, Sin Nombre y Barros de la población Almirante Simpson, viviendas que no cuentan con alcantarillado, el diputado Miguel Ángel Calisto gestionó una reunión con un equipo de la Municipalidad de Coyhaique para buscar darle viabilidad a una solución a esta problemática.

Según el legislador, “nos reunimos con los vecinos del pasaje Pangal 1, del Sin Nombre y también del pasaje Barros de la población Almirante Simpson. Hace muchos años están esperando una solución sanitaria, porque no cuentan con alcantarillado. Habíamos estado esperando esta reunión en la municipalidad, por fin nos reunimos con Paz Foitzich, Directora de Desarrollo Comunitario y con todo su equipo”.

“Esperamos prontamente respuesta respecto de la evaluación, del levantamiento de la información y sobre todo el proyecto para que se postule y se concrete finalmente el alcantarillado en este sector de la población Almirante Simpson. Ellos llevan 24 años sin este servicio básico fundamental”, señaló el legislador.

Finalmente, Patricio Fernández, vocero de los vecinos que no cuentan con alcantarillado, señaló que “durante 24 años se está trabajando en el proyecto de alcantarillado. Por fin ahora hemos conseguido una reunión ya formal, estamos con una gran esperanza de que pronto se va a solucionar. Le agradecemos a nuestro diputado que siempre nos han apoyado”.