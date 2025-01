Gobierno desarrolla conversatorio ciudadano “Chile merece mejores pensiones”

En la ocasión, se dieron cita la ciudadanía, gobierno y Senado para profundizar y discutir iniciativa del Ejecutivo que busca una reforma al sistema previsional.

Coyhaique.- “Chile merece mejores pensiones” fue el conversatorio que se realizó hacia la comunidad en la sede social El Mirador de Coyhaique, organizado por la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social y Familia y la Secretaría General de Gobierno este viernes y que continuará durante esta semana incluyendo otras comunas de la región.

En la ocasión se expuso a los presentes la actual discusión de la Reforma de Pensiones que lleva adelante el Ejecutivo y que estos días nuevamente se vota en el Senado para luego despacharse a la Cámara de Diputados.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social Camila Covarrubias concluyó que “Permitió despejar dudas respecto a que lo que el Gobierno propone respecto a la reforma de pensiones. El balance es sumamente positivo, pudimos resolver consultas de la ciudadanía, escuchar sus preocupaciones y recogerlas para poder seguir con la discusión en el Senado. Invito a todos, a todas, a informarse porque ha habido una campaña muy fuerte por parte de las mismas AFP para producir miedo respecto a esta reforma, generar confusiones y finalmente desconocimiento respecto a lo que se busca, que es poder tener como principio la seguridad social”

“Poner en el centro a las personas y garantizar equidad social en la materia” fue el mensaje de La Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo quien moderó el encuentro “Dimos cuenta a la ciudadanía de lo que es el trabajo de la reforma previsional y que se requiere poder concretar. Tuvimos la participación de la senadora Ximena órdenes, que nos dio cuenta de este trabajo legislativo, de la discusión y de los acuerdos tomados, pues es necesario, que pongamos en el centro a las personas y podamos garantizar que cuando se envejece, se tendrá una pensión digna. Al año 2050 un tercio de la población va a ser adulta mayor, por tanto, se requiere que nos preparemos como Estado, como país y para eso también mirar cómo logramos una equidad social”.

En la misma línea el Delegado Presidencial Regional Jorge Díaz Guzmán relevó “Nosotros como Gobierno, queremos un sistema que efectivamente favorezca a las grandes mayorías, que favorezca a nuestros adultos mayores. Hay un sector del Congreso y digámoslo que está en la oposición que no comparte esa idea y en esa conversación estamos y es por eso que hemos tenido esta convocatoria que ha sido muy interesante y lo que queremos hacer no es sensibilizar a nuestros ciudadanos y ciudadanas, porque ellos viven en carne propia el sistema injusto de previsión que tenemos en nuestro país, sino a los parlamentarios que votan la iniciativa”.

MIRADA CIUDADANA Y PARLAMENTARIA

“Ojalá que resulte” “nuestros hijos nos ayudan” “las pensiones no alcanzan” fue el sentir ciudadano generalizado, entre ellos el de María Miranda quien valoró tener los beneficios del gobierno para mantenerse “Tengo la PGU, tengo Bono por Hijo y sí, no alcanza, pero una se las arregla como puede. Yo converso porque estoy en un taller de adultos mayores y sí, a la mayoría no le alcanza la plata porque hay que comprar leña, pagar la luz, todas esas cosas. Yo, gracias a Dios, mis hijos me ayudan con eso. Ojalá que suba malas pensiones porque es necesario. Qué muy caro cada el costo de la vida.

Como “pésima”, calificó su pensión Margarita Urrutia agregando que ese monto alcanza para lo mínimo “La pensión es pésima, sino fuera porque realmente uno tiene hijos que te pueden ayudar, no tendrías para comer, como dijeron algunas personas acá. Así que de corazón que realmente se pueda lograr. A la senadora la felicito por su exposición porque nos deja con una esperanza, porque la pensión en este minuto te alcanza, pero no para comer, sino para comprarte los remedios, la salud y eso”.

Tras el fructífero avance en la Comisión de Trabajo del Senado de la propuesta de reforma, la senadora por la región de Aysén Ximena Órdenes Neira destacó “ Valorar este encuentro que ha organizado el Gobierno en la región de Aysén porque la reforma de pensiones efectivamente está avanzando en el Senado. Nosotros esperamos terminar este debate en enero y despacharlo nuevamente para su ratificación a la Cámara de Diputados. Ya hay cambios, se está hablando de un piso de Pensión Garantizada Universal de $250.000. Son diversos los temas, pero claramente lo que se requiere es el reconocimiento de los hombres y mujeres que cierran ese ciclo, que puedan vivir en buenas condiciones, que se les garantice una buena calidad de vida en dignidad y reconocimiento al trabajo que realizaron”.

Hay que recordar que la Comisión de Trabajo del Senado aprobó un total de ocho medidas ad referendum: la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales del Seguro de Cesantía; el alza del tope imponible; mecanismos simplificados para la cotización de independientes voluntarios; la ampliación del universo de afiliados voluntarios que podrían recibir el pago de cotizaciones por parte de un tercero; cambios a la cobranza previsional; el tránsito desde el actual esquema de multifondos al de fondos generacionales; las modificaciones al cobro de las comisiones indirectas; y el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000.