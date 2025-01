Mesa de Energía de Aysén debate proyecto de ley para reducir tarifas eléctricas y fomentar inversión en energías limpias

La Mesa de Energía de Aysén reunió a autoridades, sociedad civil y sector privado para abordar los desafíos energéticos de la región. El foco estuvo en las altas tarifas para hogares y empresas, la promoción de la inversión privada y avanzar hacia una matriz más sostenible.

Coyhaique.- En una instancia marcada por la búsqueda de soluciones concretas para avanzar en la transición energética regional, la Mesa de Energía de Aysén congregó a actores clave del ámbito político, social y empresarial. Liderada por el Seremi de Energía y Corfo Aysén, la sesión se centró en el proyecto de ley de Sistemas Medianos, una propuesta destinada a mejorar las condiciones tarifarias y fomentar la inversión privada en energías renovables en la región.

Tomás Laibe Sáez, Seremi de Energía, destacó la relevancia de este proyecto. “Estamos ante el cambio más significativo en la normativa eléctrica de los últimos años. Nuestro objetivo es garantizar tarifas más justas para los hogares y negocios de Aysén, incentivando además la participación ciudadana y la planificación energética regional”. Afirmó que esta legislación podría transformar el sistema eléctrico de la región, favoreciendo la descarbonización, la diversificación de la matriz energética y el desarrollo productivo. Asimismo, subrayó la necesidad de unidad entre autoridades, gremios y la comunidad para impulsar la iniciativa en el Congreso.

En tanto, Humberto Marín Leiva, director de Corfo Aysén, resaltó la importancia de la energía en la competitividad de las empresas. “La región necesita condiciones habilitantes para el crecimiento, y este proyecto de ley es un paso crucial para atraer inversión privada y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Una matriz energética en base a energías renovables y con tarifas más competitivas es clave para atraer inversiones y fortalecer la economía local. Desde Corfo, reafirmamos nuestro compromiso con este desafío”.

La diputada Marcia Raphael indicó que la modificación a la ley de sistemas medianos es clave para reducir los costos de energía en Aysén y fomentar la inversión en la región. “La modificación a la ley de sistemas medianos es necesaria no sólo para incentivar la inversión, sino también para disminuir los altos costos de energía que tenemos en Aysén, representando una oportunidad que no podemos perder para adecuar la legislación en beneficio de nuestros habitantes. Aysén debe fijarse como objetivo ser la primera región de Chile en descarbonizar la matriz energética, contribuyendo así a cumplir los compromisos internacionales de Chile y aprovechando el potencial que tenemos en energías renovables. Esto no sólo es posible, sino también urgente y necesario”.

En tanto, el diputado René Alinco Bustos destacó la importancia de involucrar a todos los sectores sociales en el proceso de toma de decisiones. “Hay que hacer participar a la gente, a las juntas de vecinos, sindicatos, talleres de adultos mayores y la sociedad en su conjunto. Este proyecto debe reflejar las necesidades reales de nuestra región. A pesar de las diferencias, es fundamental buscar soluciones reales y transparentes que respondan a las necesidades de la región”, enfatizando la importancia de un enfoque inclusivo y participativo.

COLABORACIÓN Y DESARROLLO

La reunión también sirvió como un espacio de diálogo para alinear intereses y construir consensos. Desde la sociedad civil, Verónica Legüe, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Coyhaique, instó a la unidad. “Solo trabajando juntos podremos lograr soluciones reales. La región necesita este proyecto, pero también necesita que todos sumemos esfuerzos”.

Hernán Rebolledo Fernández, presidente de CorpAysén, destacó. “Fue una instancia enriquecedora, especialmente para quienes no manejan los aspectos técnicos de la energía. Este tipo de encuentros son clave para construir un desarrollo común, porque es fundamental que sigamos construyendo acuerdos en torno a la energía, un tema central para el desarrollo de nuestra región”.

Por su parte, Guillermo Pérez Pacheco, presidente de las MIPyMES y PyMES de Coyhaique, hizo un llamado a la transparencia y el trabajo conjunto para lograr avances reales. “Pagamos la electricidad más cara de Chile, y las soluciones no llegarán de la noche a la mañana. Es clave que los plazos sean claros y que trabajemos en el crecimiento económico de la región. Aunque los cambios no serán inmediatos, debemos planificar con visión a largo plazo. Sin trabajo ni inversión, nadie querrá habitar aquí. Transparencia, tiempo y crecimiento económico son nuestras tareas pendientes”.

Con una agenda marcada por la sostenibilidad y la inclusión, la Mesa de Energía de Aysén avanza trabajando de manera colaborativa e intersectorial. El compromiso de autoridades, gremios, ciudadanía y todos los parlamentarios de la región, será clave para lograr una transición energética que no solo responda a los desafíos actuales, sino que también siente las bases para un futuro más próspero y equitativo para la región.