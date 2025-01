Calisto y dirigentas de comité Villa Austral de O´Higgins manifiestan su preocupación por demoras en el traspaso del terreno

Hace más de un año, Carabineros autorizó el traspaso de un paño de dos hectáreas, tramitación que no se ha concretado pro demoras en Bienes Nacionales.

Villa O´Higgins.- El diputado Miguel Ángel Calisto y dirigentes del comité Villa Austral de la comuna de O´Higgins manifestaron su preocupación por la demora en el traspaso del terreno desde Carabineros, hecho por el cual hicieron un llamado a las autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales a nivel central para agilizar esta tramitación.

Hace más de un año, las gestiones de las dirigentes en conjunto con el diputado Calisto y el alcalde José Fica, lograron el compromiso de Carabineros de traspasar un terreno cercano a las dos hectáreas. Sin embargo, el trámite aun no prospera por demoras en el Ministerio de Bienes Nacionales.

Según el diputado Calisto, “hemos insistido de manera reiterada al Ministerio de Bienes Nacionales que dé respuesta definitiva a estas 40 familias de Villa Austral de Villa O’Higgins con quienes venimos trabajando hace bastante tiempo. El año pasado, el Subsecretario de Bienes Nacionales y el Ministerio en general junto con la ministra se comprometieron a poder traspasar un terreno que Carabineros de Chile de la zona entregó producto de gestiones que hicimos junto con el alcalde José Claudio Fica”.

“La institución aprobó este traspaso, pero Bienes Nacionales no ha hecho el trámite. Ya llevamos un año parados esperando la firma del Ministerio de Bienes Nacionales y nos parece que es inaceptable que tanto se demore la burocracia del Estado. Nosotros creemos que es fundamental que Bienes Nacionales dé una respuesta”, indicó el legislador.

Calisto agregó que “vamos a insistir con el Ministro y con el subsecretario para que tengamos novedades lo antes posible, tomando en cuenta que se comprometieron hace un año para que se firme este documento. Se comunicó, se aprobó, pero no llega al papel. No puede ser que tanto se demore la burocracia estatal en un tema tan sensible como es la vivienda propia, en este caso de las 40 familias del comité Villa Austral de Villa O’Higgins”.

Por su parte, Daniela Espinoza, presidenta del Comité Villa Austral, aseguró que “queremos expresar nuestro malestar por la demora de los documentos en el Ministerio de Bienes Nacionales a nivel central. Esto ha sido una espera de aproximadamente un año y un par de meses, ya que el 6 de noviembre del 2023 nos dieron la gran noticia que Carabinero nos cedería alrededor de 2 hectáreas para la destinación de construcción de vivienda”.

“Solo sabemos que nuestra carpeta está en Santiago a la espera. Ahora, en el 2025, se nos viene un cambio de Ministro, el cual sentimos que nos afectará directamente. Sentimos que desde el nivel central no entiende las necesidades o las urgencias que nuestra región o nuestras localidades requieren. Somos una de las regiones más caras del país, con condiciones aisladas, climas crudos, el cual desde el nivel central no conocen”, aseguró la dirigenta.

Paola Laurent, integrante del comité, indicó que “en febrero cumpliremos cinco años. Somos un comité de 40 socios. Entre ellos tenemos adultos mayores, personas con discapacidad, familias que tienen 4 y 5 niños. Somos un grupo que lucha cada día para poder tener nuestras casitas”.

Finalmente, la vecina de Villa O´Higgins indicó que “estamos muy lejos de todo y sentimos una gran necesidad de hacerles saber que estamos aquí, que somos parte del país, que vivimos muy aislados, que nuestra situación es muy distinta a la de Santiago o del norte y centro sur. Necesitamos respuesta. Necesitamos saber cuándo estará firmado el documento para poder seguir soñando que vamos a tener nuestra casa propia”.