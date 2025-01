Consejero Guglielmi Solicita Informe sobre Fondos No Rendidos del FNDR y Su Impacto en Nuevas Convocatorias

En la última sesión de la Comisión de Desarrollo Social, Cultura y Deporte del Consejo Regional de Aysén, el consejero Pablo Guglielmi pidió un informe detallado sobre las organizaciones que tienen fondos pendientes de rendir del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) hasta el año 2024. El Consejero expresó su preocupación sobre el impacto que la falta de rendición de estos fondos podría tener en la nueva convocatoria del FNDR.

Coyhaique.- “Es necesario tener claridad sobre las organizaciones que aún no han cumplido con sus rendiciones. Esto no solo es fundamental para el proceso de evaluación de nuevas postulaciones, sino también para asegurar que los recursos públicos se estén utilizando de manera adecuada y eficiente”, señaló Guglielmi.

Durante la sesión, el Consejero destacó que algunas organizaciones podrían tener dificultades para acceder a nuevos fondos si no han regularizado la rendición de los recursos anteriores. “El informe permitirá conocer con mayor detalle la situación de estas organizaciones y, en base a esa información, se podrá evaluar cómo avanzar de manera justa para todos los involucrados”, agregó Guglielmi.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Cultura y Deporte, Paulina Hernández, señaló que, en conjunto con la unidad de subvenciones del Gobierno Regional, se elaborará un catastro de las organizaciones con fondos pendientes de rendir, lo cual permitirá tener un panorama claro para la próxima convocatoria.

Por su parte, Magdalena Léniz García, jefa de la División de Participación y Desarrollo Social (DIPIR) del Gobierno Regional, indicó que actualmente se están completando las rendiciones de fondos pendientes, y destacó la importancia de que todas las organizaciones se pongan al día para poder participar en futuros procesos de postulación. Las declaraciones fueron extraídas de un extracto de la transmisión de la sesión realizada por el Gobierno Regional a través de sus redes sociales. “Estamos trabajando para que este proceso sea transparente y para que las organizaciones puedan cumplir con los requisitos establecidos”, expresó Léniz García.

La importancia de la rendición de fondos

Léniz García también agregó que, en cuanto a las rendiciones de los fondos del 2024, aún no se ha completado el 100% de la rendición, y que incluso se están persiguiendo rendiciones de años anteriores. “Sí será considerado que las organizaciones se tienen que poner al día para poder volver a adjudicarse los fondos. Estamos trabajando en ello para asegurarnos de que las organizaciones cumplan con sus responsabilidades y puedan participar sin problemas en futuras convocatorias”, indicó la jefa de DIPIR.

El FNDR es un fondo esencial para financiar proyectos de interés social y comunitario, y uno de los requisitos fundamentales para acceder a estos recursos es la correcta rendición de los fondos previamente otorgados. El consejero Guglielmi destacó la relevancia de este proceso, señalando que la rendición es una parte crucial de la transparencia y del buen uso de los recursos públicos.

“La rendición de fondos no solo es un requisito administrativo, sino también una manera de garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y que sean utilizados de forma efectiva. Queremos que las organizaciones puedan acceder a los recursos que les corresponden, pero también es importante que se cumpla con las responsabilidades establecidas”, concluyó Guglielmi.

El informe solicitado por el consejero se espera que arroje un panorama claro sobre las organizaciones con fondos no rendidos, lo que permitirá tomar decisiones adecuadas en cuanto a la asignación de nuevos recursos.