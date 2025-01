Calisto resaltó aprobación de proyecto que aumenta plazo a la ley del mono: “Es una buena noticia para Aysén”

Con el voto a favor del diputado Miguel Ángel Calisto, se aprobó el proyecto que aumenta los plazos de la ley N°20.898, más conocida como la ley del mono, legislación que tiene como fin facilitar el proceso de regularización de viviendas autoconstruidas, asegurando que “es fundamental dar una prórroga para hacerse cargo de esta realidad que se vive en nuestro país”.

Valparaíso.- Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “esta iniciativa permite un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción. Las viviendas de autoconstrucción representan un porcentaje importante y es fundamental la regularización a través de esta ley, también conocida muy popularmente como la ley del mono”.

Calisto agregó que “es fundamental ampliar el plazo y permitir que la gente pueda tener mayor claridad, certeza y sobre todo poder sanear sus viviendas, para poder postular a otros beneficios que entrega el estado. Por eso que es tan importante la regularización, porque de esta manera las familias pueden postular, por ejemplo, al mejoramiento térmico, y a los otros programas de mejoramiento de vivienda que tiene el MINVU, que no aplican cuando las viviendas no están regularizadas”.

El legislador señaló que “nosotros tenemos un plan hoy día en la zona sur de nuestro país, y concentrado en las zonas de alta contaminación por el uso de la leña. En el caso de Aysén, muchas familias terminan pagando un alto copago porque no tienen la casa regularizada, por lo tanto creemos que este tipo de iniciativas que amplían el plazo para la regularización de viviendas de autoconstrucción, son importantes”.

Finalmente, Miguel Ángel Calisto indicó que “nosotros en la región de Aysén tenemos muchos problemas por la contaminación. El frío nos golpea fuertemente en invierno, pro lo que es fundamental tener casas preparadas para las bajas temperaturas, lo que a la larga ayuda a consumir menos leña. Este beneficio de la regularización de viviendas de autoconstrucción y la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre del 2027, sin duda es una gran noticia, tremendamente importante para nuestras comunas del país”.