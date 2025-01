Corporación de Turismo Aysén Patagonia Agradece Reunión con Delegado Presidencial Regional

El presidente del directorio de la Corporación de Turismo Aysén Patagonia, Juan Carlos Cárdenas Peralta, agradeció la reunión sostenida el lunes 20 de enero con el delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán, en Coyhaique.

Coyhaique.- El dirigente de la organización creada el año pasado señaló que, durante el diálogo sostenido con el representante del gobierno, encontró no solo una disposición al diálogo y la colaboración, sino también una mirada común respecto del desarrollo turístico regional.

“Encontramos un ambiente muy grato y una mirada común sobre la importancia de la industria turística en la Patagonia, por sus atributos y la necesidad que tiene la industria de fortalecer a sus agentes y el relato turístico que debiera tener un territorio de estas características”, aseguró el presidente de la corporación.

Juan Carlos Cárdenas indicó que el lema de la organización es “turismo sustentable de montaña a fiordo” y que buscan poner en valor los elementos fundamentales de la naturaleza y el turismo de aventura, donde la conexión de la montaña con el mar, a través de los ríos, es el eje donde se centra su acción.

Igualmente, el presidente de Corporación de Turismo Aysén Patagonia valoró la presencia de las entidades públicas ligadas al quehacer del rubro, en el encuentro. “La disposición del delegado, de CORFO, de Economía, de SERCOTEC, para ser un aporte al trabajo de la corporación y por extensión al territorio comunal y provincial de Aysén y me llevo la mejor impresión de la disposición respecto de la propuesta que se le hizo llegar ahora al delegado”, comentó.

Por su parte el delegado presidencial regional afirmó que el encuentro fue muy productivo, ya que el gobierno está comprometido con impulsar el desarrollo del turismo como una palanca de desarrollo económico de la región, no solamente desde la red de parques o la cuenca del lago General Carrera, sino también del litoral de Aysén y en especial de Puerto Aysén.

“Ellos tienen una oferta interesante, y por lo tanto estamos potenciando también el desarrollo turístico de Puerto Aysén, mirando al fiordo, mirando a Laguna San Rafael, mirando las montañas que tiene ese sector del litoral, y también en esa alianza estratégica con el sector pesquero acuícola”, indicó la autoridad regional.

Jorge Díaz Guzmán, como representante del presidente de la República en nuestro territorio, aseguró que se están movilizando los instrumentos del Estado para este tipo de iniciativas y para esta nueva corporación, porque es importante que el desarrollo productivo del litoral no sea solamente vinculado al sector pesquero artesanal, sino que también a otros sectores como el turismo.