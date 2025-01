Arriendos y Concesiones: Seremi de Bienes Nacionales relevó el buen uso de los inmuebles fiscales de Aysén

La Seremi de Bienes Nacionales en la región de Aysén hizo un recuento del trabajo territorial realizado durante el año 2024 relevando el buen uso de la propiedad fiscal presente en la región. En este balance, la autoridad sectorial Irina Morend Valdebenito, destacó en primera instancia la finalización de la ejecución del Programa de Regularización de la Propiedad Raíz focalizado en la provincia de Capitán Prat, donde por un periodo de dos años se contó con la instalación de oficinas de atención presencial en las comunas de Tortel, Cochrane y O´Higgins, lo que permitió vinculación directa con usuarios del extremo sur, además de desarrollar acciones que anteriormente el Ministerio de Bienes Nacionales no había ejecutado y dicen relación con la participacion ciudadana sobre ordenamiento y planificación territorial de suelo fiscal.

Aysén.- Así, la autoridad regional destacó que “el 2024 fue un buen año para nuestra Seremía porque nos permitió abordar procesos importantes en el sur de la región descentralizando las acciones en el territorio con recursos que el Gobierno Regional de Aysén. En este contexto, el programa nos permitió poder atender a los municipios para que pudiesen regularizar sus ocupaciones a través de concesiones gratuitas de corto y largo plazo para proyectos de infraestructura pública y también comunitarios relevantes como por ejemplo, la cancha de jineteadas o también la escombrera en Villa O´Higgins, o el centro de faenamiento en Cochrane y el galpón de secado de leña en Tortel”, señaló la autoridad, agregando también el beneficio que significó para las y los usuarios el evitar desplazamientos hacia la capital regional para resolver inquietudes, “este programa también nos demostró que la presencia de Bienes Nacionales en los territorios es importante, así lo reflejan las cifras que indican que pudimos lograr dar respuesta a 2.083 consultas durante el periodo de ejecución”, comentó.

Desde el amplio paraguas que significa la administración de la propiedad fiscal, la secretaria regional ministerial se refirió a la importancia del suelo para la reactivación económica, y en ese sentido detalló que “el año pasado creció nuestro número de arrendatarios en suelo fiscal, quienes van a ejecutar sus proyectos productivos principalmente en la zona rural de la región de Aysén, con emprendimientos orientados al manejo forestal, agricultura, ganadería, turismo y producción hortícola también; esta herramienta del arriendo conversa con uno de nuestros intereses como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que significa disponibilizar terrenos a emprendedoras y emprendedores para que así crezca nuestra economía local”, expresó Irina Morend Valdebenito, relevando además las concesiones de inmuebles otorgadas a organizaciones sin fines de lucro, “por ejemplo, destacamos la concesión otorgada a la A.G. de Mineros Auríferos de Chile Chico, quienes podrán instalarse con sala de venta y taller en pleno centro de la ciudad del sol, en un rubro tan importante para dicha comuna. Así también, por ejemplo, la concesión otorgada a la Junta de Vecinos N°. 8 de Puerto Guadal, una organización que constantemente se encuentra organizando acciones comunitarias y necesitaba de un espacio para la ejecución de sus proyectos”, indicó, añadiendo que esta herramienta permite que el suelo fiscal tenga un uso social, comunitario y vinculante con el desarrollo de los territorios y sus habitantes.

Por otro lado, la autoridad mencionó las gestiones desarrolladas para el resguardo del Patrimonio Documental de la Seremi, documentos que guardan la historia fundacional y de colonización de la región de Aysén. “No podemos dejar de mencionar los más de 185 millones de pesos que el GORE aprobó para que este año 2025 ejecutemos la adquisición de módulos para seguir custodiando este tesoro regional que con mucho respeto y cariño resguardamos en nuestras oficinas”, afirmó Morend Valdebenito.

Así también, en el balance de Bienes Nacionales, la autoridad no se dejó de mencionar la contribución del Ministerio al Plan de Emergencia Habitacional a través de transferencias gratuitas de inmuebles fiscales a Serviu para la construcción de viviendas sociales dignas. En ese item, la Seremi resaltó que durante 2024 se ha continuado avanzando en tramitaciones en Coyhaique, Melinka, Cochrane y Puerto Guadal.

Finalmente, otra gestión destacada, fue la entrega de 13 títulos de dominio a vecinas y vecinos de diferentes puntos de la región. “Luego de un extenso y riguroso proceso técnico y jurídico de regularización sobre propiedad particular, pudieron felizmente convertirse en legítimos dueños del espacio donde habitan por varios años, ya que al tener un título de dominio tienen certeza territorial y seguridad de lo propio y eso, a nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales, nos pone muy contentos”, expresó.

Para conocer más detalles de cómo arrendar un inmueble fiscal, la Seremi exhortó a la comunidad a ingresar al sitio web www.bienesnacionales.cl o visitar las dependencias ubicadas en Calle Plaza 361, Coyhaique.