Miguel Ángel Calisto “No porque uno tenga diferencias con el Gobierno le va a negar el aumento de la pensión a miles de jubilados en nuestro país”

El diputado de la bancada Demócratas, Miguel Ángel Calisto, valoró algunos aspectos de la reforma de pensiones que se está tramitando en el Senado y que podría votarse en la Cámara de Diputados la próxima semana, asegurando que las diferencias con el gobierno no son razón para negarle el aumento de las pensiones a los jubilados.

Valparaíso.- Según el legislador, “nos enfrentamos nuevamente a posiciones antagónicas en la aprobación de la reforma de pensiones. Hemos dicho desde Demócratas que efectivamente no existe una reforma perfecta. Todos quisiéramos que tuviéramos un aumento mayor de las pensiones, particularmente de la PGU y también para aquellos que son pensionados que cotizaron durante años laborales”.

“El rechazo de esta reforma implica efectivamente que no exista un aumento de pensiones a esos sectores. Por eso es que creo que es importante que prime el sentido común en la discusión de la reforma de pensiones, porque una vez más no podemos desde el Congreso cerrar esta discusión. No porque uno tenga diferencias con el Gobierno le va a negar finalmente el aumento de la pensión a cientos de jubilados en nuestro país”, indicó.

“No es una reforma perfecta, pero sin duda es un aumento considerable a la pensión para aquellos beneficiarios de la PGU y también para aquellos que cotizaron durante sus años de trabajo”, afirmó.

El parlamentario agregó que “esta reforma lo que garantiza es un aumento inmediato para los beneficiarios de la PGU, llegando a los 250 mil pesos de pensión, además del IPC. A esto además se suma al esfuerzo que se está realizando respecto de aquellos que cotizaron durante años. En el caso de los hombres, cotizaciones sobre 20 años van a permitir el aumento de 2 UF hasta 2 UF y media, es decir, entre 100 y 110 mil pesos de aumento inmediato de la pensión, lo que en muchos casos se suma también a la PGU”.

Finalmente, el diputado Calisto indicó que “en el caso de las mujeres, existe una excepcionalidad particular para partir de un umbral más bajo desde 10 años de cotización, aumentando también 1 UF por cada 10 años y eso implicaría un aumento también de las pensiones”.