En Día Mundial Contra el Cáncer Red Asistencial reafirma su estrategia preventiva y mayor acceso a prestaciones oncológicas

El cáncer de mama y cervicouterino son los cánceres más prevalentes entre las mujeres de la región de Aysén, mientras que entre hombres destaca el gástrico, colorrectal y de próstata.

Aysén.- En el caso de los niños y niñas los números son bastante bajos y promedian dos casos por año, lo cual no significa que no exista un análisis, vigilancia y observación del comportamiento de la enfermedad.

La Red Asistencial de Aysén trabaja permanentemente para disminuir las cifras a través de distintas líneas de acción. “Tenemos tres líneas estratégicas que se están trabajando, preventivas, acceso a prestaciones oncológicas y soluciones intermedias desde el año 2024, trabajando con la Corporación Onco Aysén para dar solución a la demanda de la población con el Centro Oncológico Transitorio”, advierte Pamela Aguirre, Coordinadora de la Red Oncológica del Servicio de Salud Aysén.

Al aumento de exámenes preventivos con mamografías, endoscopías digestivas y PAP se suman rondas de especialidades en zonas alejadas, a la vez de una mayor resolutividad del Hospital Regional Coyhaique y el trabajo a través de la mesa intersectorial con el fin de abordar de manera integral esta problemática.

Cabe mencionar que cada año se recuerda el 4 de febrero como el Día Mundial Contra el Cáncer para concientizar y prevenir esta enfermedad que anualmente cobra miles de vidas en Chile. Es así que es muy importante que cada uno de los habitantes de Aysén puedan realizarse controles médicos permanentes para ante cualquier sospecha actuar lo más pronto posible y detectar tempranamente cualquier tipo de cáncer.

“Si tenemos factores o antecedentes familiares de cáncer de mama o de estómago, cervicouterino es muy importante acudir al CESFAM, consultorio o posta de salud rural más cercana para realizarnos estos exámenes médicos preventivos del adulto mayor y también nuestros controles con matrona o ginecólogo para realizar este tipo de exámenes como PAP, mamografías, detección temprana del cáncer gástrico, entre otros”.

Aguirre Sepúlveda subrayó la importancia de hacerse exámenes periódicos para conocer su estado de salud, a través de los operativos que dispone la Red Asistencial. De forma especial hizo una invitación a los hombres para que se realicen el examen prostático, además de mantener una dieta y estilos de vida saludables.

El Servicio de Salud Junto a la Corporación Onco Aysén, se encuentra trabajando para informar a la comunidad acerca de los flujos de atención, inicialmente para cáncer de mama, cérvico uterino e infantil.

Testimonios de lucha y esperanza

Aunque el cáncer es una enfermedad compleja, es importante saber que siempre existen caminos para poder sobrellevarla, como lo retratan algunas personas que lo han sufrido y lo sufren actualmente.

“En algún momento me olvidé un poco de mi misma y eso gatilló una enfermedad, la cual se diagnosticó cáncer y para mi fue mi regalo de amor y fe. Esto sucedió a principios de febrero del año ante pasado, donde toqué un porotito. La gente asocia mucho cáncer y muerte y no es así, si tú lo detectas a tiempo en etapa 1, 2 o 3 no te asustes hay tratamientos y gente especializada y con mucha empatía que está esperando para poder ayudarte”, dijo María Teresa Arias, de Chile Chico.

Mientras Ángel, de Coyhaique, quien se dedica a la música recibió una mala noticia cuando le diagnosticaron leucemia. Sin embargo, lejos de considerar la angustia o la depresión como camino, decidió verlo como una oportunidad de lucha. “Lo tomé como un sinónimo de lucha, de querer dar amor y recibirlo de los cercanos y que es muy importante tener un centro oncológico en la región, ya que para una persona de acá recibir un tratamiento es sumamente complejo, ya que ir afuera son gastos en arriendo, alimentación y el hecho de tenerlo acá ayuda mucho para el bolsillo de cada familia y paciente y siempre hay una lucecita que te dice que hay gente que te quiere”, destacó.