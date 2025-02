Amplio diálogo sobre Reforma de Pensiones en Delegación Presidencial

Con la participación activa de dirigentes, pensionadas y pensionados, se realizó en la Delegación Presidencial Regional de Aysén un diálogo ampliado sobre la Reforma de Pensiones, presentada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric y aprobada en el Congreso, en el mayor aumento en las pensiones desde la creación del sistema en los años 80.

Coyhaique.- La instancia fue encabezada por el Delegado Jorge Díaz Guzmán, con una presentación por parte de la seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Covarrubias, y respuestas de consultas por parte de la seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo, Gobierno Úrsula Mix, Mujer y Equidad de Género, Isidora Gacitúa y Economía, Felipe Rojas.

“Conversar con nuestros vecinos, dirigentes de adultos mayores, vecinas, y nuestros seremis de la Mujer, del Trabajo, de Desarrollo Social, Economía y Gobierno, explicando cada uno de los pasos de todo lo que tiene que ver con la Reforma Previsional y, por otra parte, los beneficios sociales que nosotros tenemos como gobierno en la región de Aysén. Ha sido una tarde muy provechosa y creemos que nuestros vecinos van mejor informados que cuando llegaron”, destacó Jorge Díaz Guzmán.

La seremi Camila Covarrubias reforzó que para mejorar las pensiones actuales y futuras, la reforma incluye aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos, avance a un sistema mixto de pensiones, nueva regulación de la industria, incorporación de fondos generacionales y mecanismo para evitar las lagunas previsionales.

“Las pensiones van a aumentar para los actuales y para los futuros jubilados. En nuestra región vamos a tener alrededor de 10.200 beneficiarios y el aumento de su pensión va a ser de un promedio de un 19%, por lo tanto, vamos a tener un resultado concreto a muy corto plazo”, señaló.

Asistentes valoran entrega de información

Entre los asistentes, Mónica Hermosilla Ocampo, secretaria general provincial de la CUT Coyhaique, valoró la instancia.

“Vine muy interesada en ver cómo se planteaba esta reforma a la gente, que necesita saber cómo va a ir funcionando y me gustó mucho la reunión. Aclaré varias dudas y, como dije en la intervención, este es el primer gran paso que hemos dado para avanzar en justicia y en dignidad para las personas, sobre todo, para las mujeres. Me alegro que muchos seremis hayan participado con sus puntos de vista y espero que se realicen más charlas como esta, porque la verdad es que la mayoría sabe que hay un incremento en su pensión, pero no tiene mayor claridad”, señaló.

Nuria Medina, presidenta de la población El Bosque, reafirmó la importancia de la información.

“Vine porque me interesa, porque en mi población hay mucho adulto mayor, entonces les voy a llevar la información para que ellos puedan asistir a la reunión o venir a consultar las cosas que ellos les interese. Me gustó y uno tiene que entender que todo es un proceso, no es de la noche a la mañana, en su tiempo van dándose las cosas”, indicó.

Por último, Roy Horsmeyer Bizama apreció también el diálogo. “La exposición estuvo muy buena. Hay que luchar más, porque siempre hay que seguir adelante con las cosas, y todos los que están diciendo yo sé que va a salir todo bien. Y entonces ahora estoy viendo que todo está saliendo bien”, concluyó.

La Reforma de Pensiones consolidará un sistema mixto que garantice sostenibilidad y mayor equidad, tanto en las pensiones actuales como en las futuras.