Consejero Regional Arcadio Soto “Camino a Bahía Exploradores está intransitable y el Gobierno no responde”

El turismo es uno de los motores de desarrollo más importantes para la Región de Aysén, especialmente en la temporada alta, cuando miles de visitantes recorren sus paisajes y rutas icónicas. Sin embargo, la falta de mantención de la infraestructura vial pone en riesgo esta actividad clave para la economía local. Frente a este escenario, surge una interrogante fundamental: ¿Cuál es el compromiso del Gobierno con el turismo en temporada alta?

Coyhaique.- Esa es la pregunta que plantea el Consejero Regional Arcadio Soto Serón, quien ha manifestado su preocupación por el crítico estado de la Ruta X-728, una vía esencial para el acceso a Bahía Exploradores, el Glaciar Exploradores y la Laguna San Rafael, tres de los atractivos turísticos más visitados de la Provincia General Carrera. Para el Consejero Regional Soto, la falta de mantenimiento de este camino no solo dificulta el tránsito y pone en riesgo la seguridad de los viajeros, sino que también afecta directamente a los operadores turísticos, transportistas y emprendedores locales que dependen de una infraestructura adecuada para desarrollar su labor.

“Los visitantes de este importante destino en la Provincia General Carrera no lo están pasando bien. Los vehículos sufren considerables daños tras transitar por la ruta, y la situación es aún más compleja para transportistas y tour operadores que viajan desde Puerto Río Tranquilo. Sin duda, hay una falta de preocupación por parte de la administración actual, que ha olvidado la mantención de este camino”, señaló el Core Arcadio Soto.

Los operadores turísticos de Puerto Río Tranquilo enfrentan serias dificultades que afectan su labor y la experiencia de los visitantes que buscan recorrer el Glaciar Exploradores o llegar a la Laguna San Rafael. En conversación con el Core Arcadio Soto, han manifestado la necesidad urgente de que el Gobierno Central asuma su responsabilidad en el mantenimiento de este camino, clave para el desarrollo turístico de la zona.

“Mi llamado es claro: represento la voz de quienes ven afectadas sus posibilidades de brindar una experiencia agradable a los turistas, mientras sus vehículos sufren daños constantes. No puede ser que quienes tienen la responsabilidad de mantener la ruta hagan caso omiso a esta necesidad, perjudicando a los emprendedores de Tranquilo, un destino fundamental para los visitantes de Aysén”, enfatizó Soto.

Según los operadores turísticos y transportistas, los últimos nueve kilómetros de la ruta están prácticamente intransitables, dificultando el acceso al Embarcadero a Laguna San Rafael, un destino que recibe cada vez más visitantes.

Turismo en riesgo en plena temporada alta

La situación se agrava en plena temporada estival, cuando el flujo de vehículos aumenta considerablemente. Esto no solo afecta la seguridad de quienes transitan, sino que deteriora la experiencia de los miles de turistas que eligen esta ruta.

“Si queremos avanzar seriamente en el desarrollo del turismo, necesitamos soluciones rápidas y efectivas. Nuestra infraestructura debe garantizar una experiencia positiva para los visitantes y permitir que los prestadores de servicios puedan desempeñar su labor de manera óptima. Sabemos que entre octubre y marzo son meses cruciales para los emprendedores del sector, y no podemos permitir que la falta de mantención del camino los perjudique”, advirtió Soto.

El Consejero Regional ha mantenido contacto con transportistas locales y, semanas atrás, con el director regional de Vialidad, a quien transmitió su preocupación por la falta de avances en la solución del problema. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una respuesta efectiva, lo que agrava la incertidumbre y el impacto en la actividad turística.

Ante esta situación, Arcadio Soto hace un llamado urgente a las autoridades para que adopten medidas concretas de manera inmediata. La falta de mantención de la Ruta X-728 está afectando directamente el desarrollo turístico de la región en su momento más crucial, y los emprendedores locales no pueden seguir esperando soluciones que nunca llegan.