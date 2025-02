Bienes Nacionales reincorpora al Fisco 2,1 hectáreas de Carabineros para el Plan de Emergencia Habitacional

Tras la modificación del Decreto Ministerial, se otorgó un Permiso de Ocupación Anticipada a Serviu Aysén para avanzar en el proyecto habitacional del comité Villa Austral.

Villa O´Higgins.- Hasta la comuna más austral de la región de Aysén se trasladaron las autoridades regionales de Bienes Nacionales, Irina Morend, su par de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz, el director de Serviu, Víctor Contreras y el Jefe de la XI Zona de Carabineros de Aysén, General Eduardo Palma, para entregar buenas noticias al comité de vivienda Villa Austral, integrado por cuarenta familias de Villa O´Higgins, quienes desde 2019 junto a la Municipalidad como Entidad Patrocinante, han intentado encontrar el terreno idóneo para la futura construcción de sus anheladas viviendas. En este contexto, se celebró una ceremonia en el Centro de Eventos de la localidad, donde la Seremi Morend anunció que el extenso y centralizado trámite que contemplaba la restitución de 2,1 hectáreas desde Carabineros al Ministerio de Bienes Nacionales, llegó a su etapa final con la venia de la División de Carabineros, dependiente del Ministerio del Interior, y la firma del decreto modificatorio por parte del ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa y el subsecretario, Sebastián Vergara.

En su alocución, la Seremi Irina Morend, afirmó que, la restitución de algunos inmuebles fiscales destinados administrativamente a Fuerzas Armadas y Carabineros en el país, fue una tarea asignada al nivel central del Ministerio y que lo sucedido en O´Higgins, se alza como un hito nacional por ser el primer terreno que cede Carabineros para el Plan de Emergencia Habitacional, gestión que en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ya ha mostrado frutos inicialmente con Ejército (Ministerio de Defensa) en regiones con bajos porcentajes de territorio fiscal aledaños a comunas. Precisamente, este principio fue clave para que Bienes Nacionales acoja la solicitud levantada por el alcalde José Fica, el Concejo Municipal y la directiva del Comité Villa Austral, entendiéndose las complejidades que presenta Villa O´Higgins: alto valor del suelo privado y falta de terrenos fiscales disponibles y con factibilidad de servicios básicos.

Se otorgó Permiso de Ocupación Anticipada a Serviu Aysén

Además de esta importante noticia para las y los vecinos, Morend también otorgó un Permiso de Ocupación Anticipada al director de Serviu Aysén, Víctor Contreras, por las 2,1 hectáreas fiscales, en el marco de la tramitación de transferencia gratuita trabajada de forma coordinada entre ambos servicios. “Entregamos este permiso al territorio y a Serviu para que pueda avanzar y dar continuidad al proyecto. El hito es importante, porque la destinación de Carabineros que originalmente era más amplia se redujo porque Carabineros dispuso efectivamente una parte de ese terreno para concretar este proyecto en una localidad donde no había terrenos disponibles”, afirmó, añadiendo que “este era el único inmueble fiscal para poder concretar esto. Cómo no vamos a estar felices, que después de tanto tiempo hayamos podido llegar a este momento”, dijo la autoridad de Bienes Nacionales.

Palabras a las que se sumó el General de Carabineros de Aysén, Eduardo Palma, quien, en su discurso, celebró la decisión de la institución, la que también es parte de la comunidad a través de la labor de sus funcionarios presentes en la Villa.

Daniela Espinoza, en su calidad de presidenta del comité Villa Austral y representante de las cuarenta familias beneficiadas, se mostró “contenta, porque en verdad, este es un trámite que estábamos esperando. Con esto, podemos seguir avanzando en nuestro proyecto, diseño, loteo y demás. Para nosotros como comité, este es el pie inicial para este proyecto”, señaló, afirmando alegremente que, “El Plan de Emergencia Habitacional sí llegó a Villa O´Higgins”.

“La palabra gratitud es importante decirla, porque el Ministerio de Bienes Nacionales ha sido de gran ayuda para poder cumplir con la meta del Plan de Emergencia Habitacional, comprometiéndose y entendiendo que esta es una política de Estado”, refirió Paulina Ruz, Seremi de Vivienda de Aysén, agregando que a la fecha “llevamos el 90% de avance, donde no solo queremos cumplir con esta meta como un número, sino que va más allá, de cómo podemos llegar a los territorios más apartados de la población y también con el apoyo de otras instituciones como en este caso, Bienes Nacionales, que permite esta gestión que finalmente va a ser un terreno cedido al Serviu para poder continuar con el proceso del proyecto habitacional en sí”, explicó la autoridad.

En la ceremonia, todos los vecinos asistentes junto a las autoridades pudieron plasmar sus firmas en el acta simbólica que marca un antes y un después para la comuna más austral de la región de Aysén.