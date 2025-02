Autoridades hacen un llamado a la comunidad para prevenir la violencia en el pololeo

Para conmemorar el Día Nacional contra la Violencia en el Pololeo representantes de gobierno difundieron la campaña “Si es violencia, no la hagas viral”.

Coyhaique.- La Ley 21.393 (2021) establece el 7 de febrero como el Día Nacional Contra la Violencia en el Pololeo, con motivo de conmemorar a Antonia Garros Hermosilla, joven que decide quitarse la vida luego de haber vivido dos años de violencia en su relación de pareja; la fecha convoca a la reflexión respecto de las funestas consecuencias que genera la violencia en relaciones de pareja de personas jóvenes.

En el marco de esta conmemoración, el pasado viernes la representante del Delegado Presidencial Regional y, a su vez, Seremi de Gobierno, Úrsula Mix Jiménez; la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad; la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Isidora Gacitúa Goles; y la Directora Regional de SernamEG, Patricia Baeza Cabezas convocaron a la prensa regional para la difusión de la campaña del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, “Si es violencia, no la hagas viral”.

Esta campaña comunicacional, lanzada el pasado 25 de noviembre del 2024, se centra principalmente en las juventudes. Para su construcción, se realizaron grupos focales con adolescentes y jóvenes a lo largo de todo el país, levantando una estrategia que busca visibilizar la violencia en relaciones de pareja, actitudes dañinas normalizadas y abordar el fenómeno que hoy también se traslada al ciberespacio, el cual afecta especialmente a este grupo etario.

Al respecto, Úrsula Mix Jiménez, Seremi de Gobierno señaló que “aquí la prevención es importante, que estos temas se aborden como familia, que identifiquemos estos tipos de violencia y que tengamos la confianza de conversarlo con altura de miras para poder prevenir y no repetir este tipo de situaciones y poder entregar herramientas a nuestros hijos e hijas para que ellos tenga una convivencia sana en sus relaciones”.

En tanto, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Isidora Gacitúa Goles precisó que “este 7 de febrero conmemoramos el Día Nacional Contra la Violencia en el Pololeo, luego de que Antonia Garros, el 2017, decidiera quitarse la vida luego de vivir dos años de violencia en su relación de pareja. Es importante que en este día podamos en torno a la importancia de erradicar toda forma de violencia de género y que esto es tarea de todos y de todas . A no normalizar la violencia en el pololeo, en donde también se replican ciertas conductas a través de las redes sociales, que es importante identificarlas, intervenir y no reproducirlas”.

En esta materia, es importante destacar los avances impulsados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, tal como la promulgación de la Ley Integral que, entre otras cosas, considera la violencia en el pololeo como un delito de violencia intrafamiliar; la Ley Antonia que entrega garantías a las víctimas de violencia sexual y tipifica el suicidio femicida; así como también la Ley de Reparación a familiares y víctimas de femicidios que otorga una pensión a hijos e hijas de las víctimas de este delito, acceso preferente a la red de protección social y garantías laborales a las sobrevivientes.

Finalmente, es importante mencionar que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género cuenta con el Fono Orientación 1455, un canal de comunicación gratuito, confidencial, disponible de lunes a domingo (y festivos) entre las 08:00 y las 00:00 horas.

NO LA HAGAS VIRAL

Si es violencia, no la hagas viral. Porque erradicar la violencia contra las mujeres depende de todas y todos.

La campaña 2024 del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género “Si es violencia, no la hagas viral” tiene como eje central a las juventudes y su rol en la prevención de la violencia de género, considerando que en este grupo etario se ha agudizado la violencia de género en relaciones de pareja, acoso digital y ciberacoso. Este enfoque busca visibilizar las violencias que suelen ser normalizadas en sus dinámicas cotidianas y, al mismo tiempo, entregar herramientas para identificarlas, detenerlas y no replicarlas.

Existen algunas formas de violencia que parecieran ser normales, pero no lo son:

– Que tu pareja se enoje por usar un tipo de ropa no es normal, es violencia.

– Que tus compañeros de curso modifiquen y compartan tus fotos no es normal, es violencia.

– Que te acosen en la calle no es normal, es violencia.

– Que tu pareja impida que te juntes con tus amigas y amigos no es normal, es violencia.

Dejemos de normalizar conductas violentas. No se trata solo de evitar reproducirlas, sino también de intervenir y actuar para frenar su propagación, especialmente en espacios digitales donde se perpetúan formas invisibilizadas de violencia de género.

Más información y contenido disponible en www.nolahagasviral.cl.