CORE aprueba más de $2.271 millones para comités de vivienda Villa Frei

La inversión, alineada con el plan de gobierno del Gobernador Regional Marcelo Santana, refuerza el compromiso de reducir el déficit habitacional, descentralizar la inversión y mejorar la calidad de vida en la región.

Coyhaique.- En la última sesión del Consejo Regional de Aysén, realizada el martes 25 de febrero de 2025 en Coyhaique, se aprobó el financiamiento del compromiso de aporte adicional en el marco de la postulación al Fondo Solidario de Vivienda (D.S. N° 49 (V. Y U.) 2011). Esta inversión de $2.271.058.000 permitirá avanzar en la concreción de los proyectos habitacionales de Villa Frei y los comités de vivienda La Ilusión, Camino a un Sueño y Tehuelche, beneficiando a decenas de familias que han esperado por años una solución habitacional.

Un paso clave en la agenda de vivienda del Gobierno Regional

El acceso a la vivienda digna es una de las principales prioridades establecidas en el plan de gobierno del Gobernador Regional de Aysén, Marcelo Santana. En este sentido, la aprobación de estos recursos responde a la estrategia regional de reducción del déficit habitacional, la cual se basa en tres pilares fundamentales: gestión eficiente de recursos, descentralización en la toma de decisiones y fortalecimiento de la articulación con el Gobierno Central y los municipios. “Hoy día se resolvió favorablemente la aprobación de más de 2.000 millones de pesos para poder construir 100 viviendas en el sector de Villa Frei, un sector rural que tiene un promisorio crecimiento sobre todo en materia habitacional y que requería de estos recursos para complementar los subsidios del ministerio de vivienda. Han estado los 3 comités, la verdad es que hay mucha alegría y también agradecer el apoyo del Consejo Regional para que estos recursos puedan materializarse y este año si Dios lo permite comenzar con la construcción de viviendas “, destacó el Gobernador Marcelo Santana.

El plan de gobierno del Gobernador Santana contempla un enfoque integral para el desarrollo habitacional en la región, incorporando principios de equidad territorial, descentralización y sustentabilidad. En ese contexto, la inversión aprobada por el CORE permitirá no solo la construcción de viviendas, sino también la planificación de barrios con acceso a servicios básicos, áreas verdes y espacios comunitarios, fomentando la integración social y la calidad de vida.

En tal sentido Rosita Mansilla, Presidenta del Comité Camino a un Sueño, dijo que “la emoción en este momento está a flor de piel, son 10 años de lucha, 10 años de trabajo, 10 años de golpear puertas, 10 años de golpear mesas muchas veces, pero tremendamente orgullosa de todo lo que hemos hecho, yo soy la cara visible, siempre he dicho, solamente la cara visible de toda la gente que está detrás de cada uno de nosotros los presidentes. Emoción, no se imaginan como, ya no va a seguir siendo un sueño, ya prontito se va a hacer realidad si Dios así lo permite y siguen avanzando las cosas como hasta ahora, en unos 2 a 3 meses más, comenzaría la construcción de nuestras casas, nuestro gran sueño, de nuestra casa propia, así que feliz, contentos, agradecidos de todos los equipos que han trabajado, Constructora Xinta, Minvu, Serviu, los Consejeros y Consejeras se les agradece infinitamente su apoyo y su voto positivo a este nuevo proyecto”.

Viviana Rauque, Presidenta del Comité de Vivienda Ilusión de Villa Frei, agregó “tengo 43 socios en mi Comité y muy contentos con el logro que se hizo, al fin vamos a poder tener nuestras casitas. Así que muy contentos en nombre de todos los socios, muy felices. Nosotros llevamos 10 años esperando tener nuestras casas. Muy contentos y muy felices, es algo que se logró después de tanto esfuerzo y paciencia, cumplimos nuestro sueño de poder que los aprueben la planta de tratamiento y tener nuestros subsidios”, expresó la presidenta.

La descentralización en la inversión pública ha sido otro eje clave en la gestión regional de vivienda. La política habitacional del Gobierno Regional busca fortalecer la participación de comunas y localidades en la planificación y ejecución de proyectos, asegurando que las soluciones habitacionales no sólo respondan a la demanda de Coyhaique, sino que lleguen a toda la región. En ese sentido, la reciente aprobación de recursos refleja el compromiso del CORE y del Ejecutivo Regional con impulsar soluciones concretas en el territorio, priorizando la inversión pública en beneficio directo de las familias ayseninas.

Dario Márquez, Presidente del Comité de Vivienda Tehuelche, reafirmó el trabajo de los comités y dijo que “estamos muy felices, muy contentos. También pensar que no es solamente una solución con la planta de tratamiento para los comités que vienen llegando, sino también para la población existente que actualmente vive ahí en Villa Frei. Nosotros, el comité de nosotros somos 20 familias que somos los más pequeños dentro del grupo, de los 3 somos los más pequeños, pero sin duda que igual vamos a hacer un aporte para la comunidad de Villa Frei”.

Con esta aprobación, el Gobierno Regional de Aysén reafirma su rol como actor clave en la gestión de soluciones habitacionales y su compromiso con mejorar la calidad de vida de cientos de familias, impulsando el desarrollo territorial con equidad, sustentabilidad, descentralización y justicia social.