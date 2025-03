Diputados de Aysén confirman con Ministra de Defensa nuevo vuelo de avión de la Fach y piden que sea un servicio permanente

Conscientes de los serios problemas que generó en un grupo de estudiantes la suspensión del vuelo de la Fach que los trasladaría a las regiones donde estudian, este martes los diputados de la región, Marcia Raphael, Miguel Ángel Calisto y René Alinco, se reunieron con la Ministra de Defensa, Maya Fernández, a quien además le solicitaron que esto sea permanente y no deba gestionarse todos los años.

Santiago.- Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “nos reunimos con la ministra con la finalidad de ratificar el compromiso que tiene la Fuerza Aérea de Chile, el Ministerio de Defensa con los estudiantes de la región de Aysén respecto del vuelo FACH que se hace normalmente todos los años. La ministra nos ha ratificado, porque había informaciones iniciales que decían que el vuelo se cancelaba y eso dejaba muchas familias, muchos alumnos sin el beneficio”.

“Nos ratificó que el vuelo se va a realizar esta semana, lo más probable que el día viernes, pero evidentemente eso lo va a ratificar formalmente el gobierno a través de la delegación presidencial, pero lo importante es que el servicio va, que se da garantía para que las familias no tengan que incurrir en nuevos gastos y nosotros usar este beneficio”, indicó.

Calisto agregó que “también hablamos con la ministra sobre la necesidad de institucionalizar el tema del vuelo FACH, no se puede hacer todos los años por gestiones y con la incertidumbre que si se va a realizar o no, el vuelo FACH tiene que estar institucionalizado y tiene que estar definido que los primeros 10 días del mes de marzo o los últimos 10 días del mes de febrero se va a realizar el vuelo y tiene que quedar por convenio, por acuerdo, de tal manera de garantizar que este beneficio se haga todos los años, particularmente focalizado para los niños y las familias más vulnerables”.

Por su parte, el diputado René Alinco señaló que “se está apurando la causa, tengo entendido que ahora, el fin de semana, posiblemente el viernes, el avión ejecutará el vuelo. Lo otro que conversamos con la señora ministra es que esto sea algo permanente, que quede estipulado en el itinerario anual que tiene este avión, para que no tengamos que estar gestionando todos los años, en el verano, cuando empiezan las clases”.

Finalmente, Alinco señaló que “esperamos que esas gestiones que vamos a realizar con la señora ministra se concreten prontamente, para que haya una preocupación menos en los estudiantes de Aysén, que tengan la plena seguridad de que el avión va a estar, sí o sí, todos los años a su disposición para venir a Santiago y también desde Santiago a Balmaceda”.