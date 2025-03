Calisto resalta proyecto que regula ferias libres y valora rechazo de indicación que afectaba su realización en la Región

El diputado Miguel Ángel Calisto resaltó algunos aspectos del proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Gobierno de la Cámara que regula y fortalece las ferias libres, destacando el rechazo de una indicación que afectaba directamente la realización de estas ferias en la región de Aysén al exigir un alto porcentaje de venta de alimentos de origen vegetal o animal.

Valparaíso.- Según el diputado Calisto “hemos estado en contactado con dirigentes de las distintas ferias libres de la región, porque estaban preocupadas respecto a una indicación que planteaba esta normativa que hacía exigible que un porcentaje de la feria, de al menos un 40%, esté enfocada en la venta de productos agrícolas, de lo contrario no podían funcionar. Esto afectaba directamente a ferias tan conocidas en Coyhaique, en Puerto Aysén y otras localidades”.

Calisto agregó que “logramos finalmente que este porcentaje no se considere y nuestras ferias siguen funcionando tal cual como están. Pero sí va a haber una regulación y eso implica, por supuesto, que va a haber mayor control y mayor relación con los municipios. Va a haber una exigencia compartida, enfocada en la limpieza y orden, para mantener las condiciones que deben tener los feriantes, por ejemplo, el baño y los servicios básicos, que son cuestiones mínimas pero que generan problemas en las ferias”.

“Va a estar regulado por ley que las ferias tienen organización, tienen estructura, que van a tener dirigentes, que van a estar validadas por la normativa, y que, por supuesto, además se va a prohibir el acceso de personas que no pertenecen a las organizaciones de ferias y que a veces van a vender. Esto también fortalece a aquellos que han estado durante años en la actividad propia de las ferias libres”, indicó.

Finalmente, el diputado Calisto agregó que “también se contempla la heredabilidad, es decir, que van a poder heredar su espacio personas que, por ejemplo, han sido feriantes históricas y que fallecen. Entonces su heredero o heredera va a poder continuar con esta función en la misma feria y van a tener prioridad para tener el permiso”.