Sercotec lanza versión 2025 “Digitaliza tu Almacén”

Se trata de un subsidio no reembolsable cuyo objetivo es contribuir al aumento de la competitividad de los almacenes del país, fortaleciendo su crecimiento a través del financiamiento, capacitación y generación de redes que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén, potenciando así́ su competitividad y promoviendo el aumento de ventas.

Coyhaique.- Sercotec Aysén lanzó la versión 2025 del esperado instrumento de fomento “Digitaliza tu Almacén”, el que entrega un subsidio de $2.950.000, que pueden ser destinados a capacitación, asistencia técnica, marketing, habilitación de infraestructura, compra de activos y capital de trabajo. Este monto representa un aumento del 11% en comparación con el subsidio entregado en 2024. La convocatoria de este 2025 cuenta con un presupuesto total de $1.510 millones, un 5% más que el año anterior, con el que se espera beneficiar a 407 almaceneros y almaceneras en todo el país. En términos locales, el presupuesto regional alcanza a $86.408.960 para lograr beneficiar a 22 empresas de la Región de Aysén.

La gerenta general de Sercotec, María José Becerra, destacó el impacto que ha tenido este programa para potenciar la labor de los negocios de barrio. “Las cifras nos hablan de una transformación profunda en el comercio local. Un análisis a los almacenes beneficiarios nos muestra que el 55% de los negocios que accedieron al programa el 2023 constataron un aumento en sus ventas al año siguiente, y el 33% ha mejorado sus márgenes de utilidad, demostrando que la digitalización es una inversión con retorno tangible. Este instrumento busca ir acortando las brechas de acceso a tecnologías que presentan las Mipymes del país, para lo cual estamos disponiendo una inversión pública productiva de $1.598 millones. La transición del lápiz y papel a herramientas digitales permite a nuestros almaceneros y almaceneras optimizar costos, gestionar inventarios eficientemente y expandir sus canales de venta, generando un efecto multiplicador en la economía local”.

En este sentido, la directora regional de Sercotec Aysén; Nelly Vargas realizó un amplio llamado a postular; “Están abiertas las postulaciones al programa Digitaliza tu Almacén, así que invitamos a todas y todos a postular a este programa, que es un programa que entrega un subsidio de $2.950.000, con el que pueden implementar distintas iniciativas y actividades para hacer crecer sus negocios, así que invitamos a todas y todos que puedan participar a través de www.sercotec.cl”

Digitaliza tu Almacén otorga un aporte no reembolsable de $2.950.000. De este monto, $450 mil pueden destinarse a asistencia técnica, capacitación y marketing para promover el negocio en la era digital. Y $2.500.000 van dirigidos a inversiones, como compra de máquinas, equipos y herramientas digitales para fortalecer la gestión interna y los procesos de venta del almacén.

En la convocatoria 2024 de Digitaliza tu Almacén una de las beneficiarias fue Pamela Devia con su almacén “Los Dos Hermanos” ubicado en Valle Simpson. Ella nos contó su experiencia ejecutando estos recursos: “Gracias a Sercotec y Digitaliza tu Almacén, pude ampliarme en lo laboral y personal, ya que logré adquirir cosas que seguramente con los pocos recursos que tenía, no hubiese podido. Entonces, este fondo me permitió poder avanzar, hacer crecer mi negocio, ampliarlo y eso ha hecho que vengan más personas y que crezca mi clientela”.

Por su parte, la Seremi de Gobierno; Úrsula Mix, reforzó el llamado a postular a este fondo, que entrega recursos no reembolsables; “Vinimos a visitar el negocio “Los Dos Hermanos”, quienes fueron beneficiarios 2024 en este fondo de Sercotec. Conversamos con la señora Pamela Devia, quien nos contó su experiencia con este programa y todo lo que pudo implementar y lograr gracias a este fondo. Los y las invitamos a participar, las bases ya están disponibles y la convocatoria está abierta”.

Finalmente, el Seremi de Economía; Felipe Rojas subrayó la importancia de postular y participar de este tipo de iniciativas “Queremos invitarles a participar y postular al programa de Sercotec “Digitaliza tu Almacén”, un fondo de alto impacto en los emprendedores y sobre todo en la comunidad que beneficia. Es importante revisar las bases, ya que la convocatoria es no sólo para almacenes, si no que para un amplio abanico de emprendimientos. Para lo anterior, toda la información disponible en www.sercotec.cl”.

Pueden postular almaceneros y almaceneras con inicio de actividades de primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, cuyo negocio cuente con una antigüedad superior a 12 meses y que registre ventas netas (sin impuestos) menores o iguales a 5.000 UF al año. Los tipos de almacenes que son considerados para el beneficio incluyen, entre otros, a rotiserías, minimarkets, minimercados, pastelerías, panaderías, carnicerías, pescaderías, heladerías, emporios de venta a granel, botillerías, confiterías, fruterías, verdulerías, bazares y librerías de barrio. Las postulaciones se encuentran abiertas hasta el día 20 de Marzo 2025 y se realizan mediante www.sercotec.cl.