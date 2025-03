INDAP Aysén informa sobre seguro de enfermedades exóticas en aves para proteger frente a la influenza aviar

INDAP Aysén del Ministerio de Agricultura destaca para las y los productores avícolas de Aysén que pueden acceder al Seguro de Enfermedades Exóticas en Aves, una herramienta clave para protegerse frente a enfermedades como la Influenza Aviar, gracias a una póliza licitada por Agro Seguros. Este seguro cubre sacrificios sanitarios decretados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en caso de brotes, asegurando la continuidad de la producción y mitigando el impacto económico de la enfermedad.

Coyhaique.- La directora regional de INDAP Aysén, Yessica Lagos Cárdenas, destacó la importancia de esta protección: “Sabemos que la sanidad animal es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra agricultura familiar campesina e indígena. Por eso, es fundamental que las y los avicultores de Aysén se informen sobre este seguro, que no requiere inscripción y opera directamente a través de Agro Seguros. Ya que se gestiona directamente con Agro Seguros, les recordamos que INDAP no puede tramitar el proceso, pero que de igual forma estaremos dispuestos a apoyar la aclaración de sus dudas”.

El Seguro de Enfermedades Exóticas en Aves cubre a productores de traspatio con hasta 1.000 aves y a planteles industriales con entre 1.001 y 20.000 aves, protegiéndolos de enfermedades como Influenza Aviar, Micoplasmosis aviar, Newcastle, Hepatitis viral del pato, Tifosis y Pulorosis. Para acceder a la cobertura, los productores deben cumplir requisitos básicos de bioseguridad, como contar con el Rol Único Pecuario (RUP) y un lugar de confinamiento de las aves. En el caso de planteles industriales, también deben tener la Declaración de Existencia Animal (DEA) actualizada, control de ingreso y egreso, y manejo sanitario adecuado.

Ante una sospecha de Influenza Aviar u otra enfermedad cubierta, es crucial que las y los productores avícolas informen de inmediato al SAG, quien verificará la situación y, en caso de confirmarse, emitirá una Resolución y Acta de Sacrificio con los detalles de las aves afectadas. Esta documentación es enviada a Agro Seguros, quien gestionará la indemnización correspondiente.

Para planteles de hasta 200 aves, la indemnización se realizará en un plazo de 6 días corridos sin necesidad de informe de liquidación. Para quienes tengan más de 200 aves, un liquidador evaluará la situación y el pago se efectuará dentro de un plazo máximo de 29 días corridos.

INDAP no participa en la tramitación ni en la liquidación de este seguro, por lo que se recomienda a las y los productores avícolas de Aysén realizar todas sus consultas y gestiones directamente en la página web de Agro Seguros (www.agroseguros.gob.cl), donde encontrarán información detallada sobre coberturas, requisitos y procedimientos.