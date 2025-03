“Es una buena noticia pero el gobierno no le ha cumplido a los habitantes de la región”

Respecto a Pavimentación de 17 kms tramo Confluencia-Puente Chacabuco Gobernador Marcelo Santana.

Posterior a la información publicada en los medios de comunicación respecto a la Toma de Razón de Contraloría General de la República para la adjudicación de la obra de pavimentación de 17 kilómetros en tramo Confluencia – Puente Chacabuco, en la comuna de Cochrane, el Gobernador Regional Marcelo Santana manifestó que estas son buenas nuevas, en cuanto a conectividad de ruta 7, ya que este contrato sin duda mejorará las conexiones viales pero no está aún a la altura de las expectativas de la comunidad que transita diariamente entre la zona norte y Cochrane y el extremo sur de la región de Aysén.

Al respecto el Gobernador señaló: “Esta obra de pavimentación es una buena noticia, más de 4 años no se había iniciado un contrato en ruta 7 lo que había generado una desazón en la comunidad que espera en esta obra emblemática que se siga avanzando pero a una velocidad razonable. Esto es un avance sin duda, pero no es suficiente, el compromiso presidencial había sido mucho más ambicioso que esto, se habían comprometido 140 kilómetros en 4 años, por tanto siguen quedando al debe, y lo más probable es que si estas obras comienzan a mitad de este año, recién el 2027 podremos transitar este nuevo pavimento, dejando un balance de que en 4 años no se pavimentará un kilómetro de carretera austral ruta 7”.

La inversión en esta obra es de 42 mil 581 millones de pesos, es un proyecto muy anhelado por la comunidad y que mejorará la calidad de vida de todos quienes habitamos la región de Aysén, especialmente para sus habitantes, sector turismo, sector transporte, que durante estos últimos meses se han manifestado públicamente por el pésimo estado de las ruta 7 sur, lo que ha llevado a tener que solicitar por parte de los gremios, de los habitantes y del propio Gobernador Regional, celeridad y especial preocupación por esta situación.

Finalmente, el Gobernador Santana fue muy enfático y señaló “Esperamos que este año que resta de gobierno se puedan sumar otros tramos de pavimentación que nos permitan seguir avanzando en una promesa incumplida que sin duda perjudica a la región y especialmente a sus habitantes que han esperado por año que las rutas mejores en calidad y conectividad” finalizó.