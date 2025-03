Conforman primera red regional de mujeres sustentables y lanzan Guía de Acción Ambiental y Climática

La guía recopila los testimonios y experiencias de acciones ambientales de 15 mujeres que forman parte la Red Micelio.

Como parte de las actividades del mes del clima, y también en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, desde las dependencias de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, el Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz, dio a conocer oficialmente la Red Micelio y junto a ellas el lanzamiento de la Guía de Acción Ambiental y Climática.

Históricamente para el #8M, la SEREMI el Medio Ambiente ha hecho el reconocimiento de Mujeres Sustentables, destacando año a año la trayectoria de diversas mujeres que, desde distintos lugares de la Patagonia, realizan y lideran acciones ambientales. Durante el año 2024, la SEREMI del Medio Ambiente comenzó un fuerte trabajo de articulación para conectar a estas mujeres reconocidas por su trabajo y compromiso ambiental y climático en la región de Aysén, y así conformar la primera red regional de Mujeres Sustentables, que lleva por nombre “Red Micelio”.

“Hoy hacemos el lanzamiento oficial de la Red Micelio, esta red que viene a agrupar al reconocimiento que se ha hecho a distintas mujeres sustentable y para eso dimos un paso que queríamos llevar de manera concreta y avanzar en que esta guía, a través de sus testimonios, permita inspirar a más mujeres para que la acción climática, la acción territorial y la acción medioambiental sean parte de un trabajo que vaya avanzando de forma sostenible, sustentable e irradiando en toda la región de Aysén”, declaró el Seremi del Medio Ambiente.

La Red Micelio es un espacio solidario de hermandad, respeto, diálogo y participación, que busca fortalecer los saberes y conocimientos que aporta cada persona que pertenece a ella, promoviendo una acción local para los desafíos ambientales y climáticos en la región. Es así que la Red Micelio está conformada por mujeres de toda la región y la Guía recoge la experiencia de 15 de ellas en Coyhaique, Raúl Marín Balmaceda, Puerto Guadal, Puerto Aysén, Villa O’Higgins, Valle Mirta y que impulsan acciones ambientales tan diversas como la investigación, educación ambiental, activismo, divulgación, economía circular, emprendimiento y turismo sustentable, entre otras.

Durante la ceremonia, que contó con participación presencial y en línea, se dio a conocer la guía y además se realizó un trabajo grupal, donde las participantes realizaron un mapeo de acción climática y ambiental para reflexionar sobre los desafíos de la región de Aysén.

“Yo creo que es importante tratar de incentivar con pequeñas acciones que podemos hacer cada una, incentivar a otras mujeres y no solamente mujeres, que tengan alguna idea y que quieran llevarla a cabo, que signifique un cuidado al medio ambiente. Que hoy en día, o sea, no deja de ser, seguro que estamos aburridos de tanto escuchar la sustentabilidad y todo lo demás, pero es sumamente importante que tomemos acciones”, aseguró la empresaria local e integrante de la Red Micelio, Inés Chabalgoiti. Por su parte, la funcionaria, investigadora y fotógrafa, también parte de la red, Alejandra Lafont destacó “es un momento importante, porque significa que hemos ido madurando en el tiempo y no solo tiene que ver con que las mujeres expresemos nuestra opinión con mayor fuerza. Ya nos vemos más representadas en distintos ámbitos, sino también que estamos desarrollando una conciencia ambiental que es muy necesaria para los tiempos que estamos viviendo y los que vendrán, en los cuales nuestro cuidado tiene que ser cada vez mayor por el cambio global que está ocurriendo”.

La Guía es un producto de la Red Micelio, en el que se reconoce el trabajo y acciones como importantes referentes, motores motivacionales y luces para una región de Aysén mejor preparada y más responsable ante la crisis climática, ambiental y de biodiversidad.

Esta guía ha sido gestionada por integrantes de la Red Micelio Aysén, financiada por la SEREMI del Medio Ambiente de Aysén y se han impreso 50 copias para entrega gratuita, además de su formato digital disponible en https://bit.ly/RedMicelio.