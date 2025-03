Comité de Electrificación Rural de sector Cuatro Lagos exige derecho a este servicio básico tras diez años de espera

Algunos vecinos han fallecido esperando contar con este suministro básico.

Casi una década llevan esperando 135 familias del sector cuatro lagos, a unos 30 kilómetros de Coyhaique para poder acceder a luz eléctrica, un servicio básico al que estos coyhaiquinos y coyhaiquinas no han podido acceder.

No ha sido fácil para estas familias que suman unas 500 personas enfrentar los duros inviernos patagónicos sin este servicio básico que debería estar garantizado por el Estado. “Lamentablemente en la administración anterior no pudimos avanzar en los cuatro años y ahora hemos avanzado algo, medianamente, ya que los antecedentes se encuentran en Edelaysén para que nos pueda pronunciar respecto a lo que significa el presupuesto que nos puedan entregar para que podamos a través del Gobierno Regional levantar este proyecto y financiarlo”, expresa Roberto Espinoza Castillo, presidente del Comité de Electrificación y Desarrollo de los Cuatro lagos y varios sectores Coyhaique

De esta manera Espinoza y su directiva espera que el proyecto pueda salir este año, para contar con luz eléctrica tras más de diez años de reuniones, presentación de proyectos y gestiones que no han dado resultado.

Lo que más lamenta es que en todos estos años algunos vecinos y vecinas hayan fallecido esperando tener electricidad en sus casas, una situación que deberá ser resuelta por el Gobierno Regional y su Consejo para dotar de este servicio al sector Cuatro Lagos que incluye a Pollux, Thompson, Frío y Cástor y otros sectores aledaños que incluye Valle Simpson y El Salto, entre otros.

“Lamentablemente hemos tenido un par de personas que ya no están con nosotros, ha seguido la sucesión por supuesto, pero sí hemos tenido que lamentar el fallecimiento de algunos socios que no están y no pudieron ver sus casas electrificadas”, remata Roberto Espinoza.