Durante la mañana del jueves 13 de marzo, dirigentas de la provincia de Coyhaique fueron reconocidas por la Delegación Presidencial Regional, en el marco de un diálogo entre mujeres destacadas y autoridades, convocado para analizar los avances que se han alcanzado durante el presente gobierno, tanto en materia de autonomía económica como en pago efectivo de pensiones de alimentos, entre otras.

La actividad fue organizada en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a través del programa “Gobierno en Terreno”, de la Delegación Presidencial en Coyhaique, y contó con la participación de mujeres representantes de áreas como los Derechos Humanos, la agricultura y el trabajo sindical.

Las autoridades presentes fueron encabezadas por el delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán, quien junto a la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Isidora Gacitúa, la seremi de Vivienda Paulina Ruz y la seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo, felicitó y agradeció a las presentes por su destacado rol en la comunidad.

“Nosotros en este Mes de la Mujer y haciendo un énfasis en el 8M hemos distinguido a mujeres que se desarrollan en el ámbito público, o con las familias campesinas, o con trayectoria en el mundo educativo y político, y en el ámbito del emprendimiento empresarial y del rescate de nuestros valores y tradiciones”, señaló la autoridad.

Una de las mujeres galardonadas fue Rosa Pezutick, que llegó el año 1973 a trabajar al Liceo de Hombres de Puerto Aysén, trabajando luego durante 35 años en el liceo Josefina Aguirre Montenegro de Coyhaique, siendo actualmente presidenta regional de Colegio de Profesores, integrante de la Agrupación de Profesores Jubilados y de la Agrupación Social y Cultural Palmas y Cañas.

“Ha sido una muy hermosa jornada. Yo estoy sorprendida por este reconocimiento. Ha sido una jornada de reflexión, de homenaje y a mí la vida me ha conducido a esta situación. He sido profesora toda mi vida y es un trabajo que he amado y que me ha dado grandes satisfacciones. Pero también he sido dirigente gremial en un gremio mayoritariamente de mujeres”, comentó Rosa Pezutick.

Alicia Haro, también reconocida en esta oportunidad, como emprendedora patagona, es creadora de programas turísticos que incluyen actividades donde el visitante participa de la reforestación, siendo parte de los primeros turistas que compensan la huella de carbono por medio de la reforestación, contando también con programas que rescatan las costumbres y tradiciones del gaucho patagón.

Al momento de recibir el reconocimiento del gobierno aseguró que desde su área de trabajo se están realizando iniciativas que tendrán un impacto más allá de nuestra región. “Estamos llevando adelante una causa ambiental en la que se unen el turismo y el medio ambiente. Para eso estamos creando una obra de arte natural a gran escala que se ve ya cuando despega el avión desde Balmaceda. Estamos en el rescate de tradiciones, orgullosa de ser nieta de colonos. Estos muy contenta de este reconocimiento, porque nos ayuda a validar el trabajo de la mujer campesina, creando líneas como el turismo de reforestación que pronto será conocido internacionalmente”, comentó.

Otra de las mujeres reconocidas fue Nelly Pérez, que inició su trabajo con mujeres rurales en el año 1998 en el Convenio Indap-Prodemu, manteniendo hasta el presente la formación de agrupaciones de mujeres campesinas, jornadas de encuentro de capacitación y de apoyo permanente.

La destacada líder del mundo rural señaló sentirse “muy contenta y agradecida de este reconocimiento que también es hacia todas las mujeres campesinas con sus familias en los lugares donde habitan he podido trabajar y me he podido formar porque ellas son parte de mi vida al igual que las instituciones a las que siempre he estado ligada, como PRODEMU e INDAP”, agregó.

Durante el diálogo con las dirigentas, el delegado presidencial regional llamó a valorar el anuncio del presidente de la República sobre la presentación de un proyecto de ley para asegurar que las mujeres tengan igualdad de condiciones en el sistema electoral, para lo cual se ingresarán dos proyectos de reforma.

La primera abordaría al Artículo 18 de la Constitución Política de la República, para incorporar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el sistema electoral.

La segunda transformaría la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, de gobierno y administración regional y de municipalidades, para establecer que todas las listas a candidaturas pluripersonales deban ser encabezadas por mujeres y alternadas entre hombres y mujeres sucesivamente.

Otros avances programáticos y legislativos en la agenda de mujeres y de equidad de género mencionados en el encuentro son la Ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos que desde su promulgación, el 31 agosto de 2022, ha permitido que el 45% de los deudores inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos ya ha pagado o llegado a acuerdo de pago ante tribunales.

Además, se promulgó la Ley 21.523 que incorpora derechos para las víctimas de violencia sexual y evita su revictimización, conocida como Ley Antonia, que tipifica el suicidio femicida y la inducción al suicidio y la Ley 21.565 de reparación de víctimas de femicidio, impulsada y promulgada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric Font.

También la Ley 21.643 de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, conocida como Ley Karin, fue promulgada el 5 de enero de 2024, y la Ley 21.675 integral contra la violencia hacia las mujeres y la reforma de pensiones, aprobada el 29 de enero de 2025.

Además, avances importantes como la modificación al reglamento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales; la Reforma de Pensiones, que beneficia a las mujeres través de la baja en los años cotizados y en el aumento de la PGU; o el ingreso del proyecto de Ley que instala el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida.