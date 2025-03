Diputado Calisto por llegada de cardiólogo: “Es un primer paso, porque vamos a necesitar que el equipo de cardiología se siga fortaleciendo”

Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la llegada del nuevo cardiólogo al Hospital Regional de Coyhaique, hecho por el cual resaltó el trabajo de las organizaciones de pacientes cardiacos de la capital y de Puerto Aysén, asegurando que esto es un primer paso con miras a la necesidad que lleguen más especialistas a la zona.

Se trata del médico cardiólogo Alejandro Fleming, quien ha trabajado en equipos de hemodinamia en la Región de Valparaíso, de Coquimbo y de Magallanes.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, quien ha estado apoyando a las distintas agrupaciones que se la juegan por esta causa, “quiero felicitar al equipo directivo, a los profesionales del Servicio de Salud, al director por sacar adelante este compromiso de tener el primer cardiólogo después de dos años sin este especialista. Hoy día el doctor Fleming, el cardiólogo que asume esta tarea, tiene un desafío muy grande”.

Calisto agregó que “tiene cerca de 800 personas en lista de espera por controles, de los cuales más de 500 personas que necesitan una atención por primera vez en cardiología. Esto ha sido un reclamo que hemos hecho junto a las agrupaciones, que han sido fundamentales para visibilizar el problema de la cardiología en nuestra región”.

El legislador señaló que “este es un primer paso, pero vamos a necesitar que este equipo se siga fortaleciendo. Necesitamos mayor presencia de cardiólogos porque sabemos que el doctor Fleming, con toda la experiencia que tiene y la capacidad, no va a poder el solo resolver estas listas de esperas que tenemos en Aysén y que cada día van en aumento”.

Por su parte, Melanie Rojas, presidenta de la agrupación Coyhaiquina Cardiología para Aysén, aseguró que “nosotros estamos contentos, o sea, como agrupación estamos contentos que, por lo menos, se dio el primer paso. Ya tenemos cardiólogo para la región de Aysén, que no estamos solos ahora, y esperar que, obvio que próximamente igual se sumen más cardiólogos. Así que, nosotros contentos”.

La situación de Puerto Aysén

Distinta es la reacción de los dirigentes de LA Agrupación de pacientes Cardiacos de Aysén, quienes manifestaron su preocupación por no tener claridad sobre la atención de este especialista en su comuna. Según Cecilia Chandía, presidenta de esa agrupación, “ni siquiera nos dijeron cuántas horas les van a dar Aysén, nos piden paciencia, nos piden fe. Fe tengo, pero en el de arriba, en el hombre no. Tengo fe en Dios, pero no nos dieron ninguna solución de decirnos y vamos a estar horas, vamos a estar días, van a ser para Aysén”.

Finalmente, la dirigenta señaló que “así que nosotros vamos a seguir en lo nuestro, en nuestra pega de luchar por un cardiólogo, sea como sea. Tenemos lista de espera en electrocardiograma, tenemos lista de espera en ecocardiograma. Tengo pacientes con cuatro años esperando una ecocardiograma. Aquí está la prueba. Tengo pacientes que se tienen que poner urgente un marca paso. Entonces, no quedamos conformes, desgraciadamente”.