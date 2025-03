Abiertas postulaciones al “Capital Semilla Emprende” de Sercotec

Hasta el 1 de abril se puede postular al “Capital Semilla Emprende”, iniciativa que otorga subsidios y acompañamiento para llevar a cabo una idea de negocio de manera formal, con capacidad de crecimiento y permanencia en el tiempo.

Para fomentar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas formales en Chile, Sercotec anunció la apertura de su programa Capital Semilla Emprende, fondo concursable que apoya a que emprendedores y emprendedoras puedan concretar sus ideas de negocio. La iniciativa otorga subsidios de $3.500.000 para la creación de pymes formalizadas, contando para ello con acompañamiento para la implementación de los proyectos empresariales y orientación en el proceso ante el Servicio de Impuestos Internos.

Así fue el caso de Susana Alarcón, fundadora de Borde Río Coyhaique, quien con el subsidio obtenido en 2024, logró transformar su proyecto turístico en una apuesta más robusta y con mejores instalaciones, lo que en esta temporada turística le proporcionó una alta tasa de ocupación de pasajeros: “nosotros tenemos cabañas y tinajas y esto nació a partir de la necesidad de generar más recursos porque teníamos hijos estudiando. Entonces, visualizamos que el lugar donde vivíamos podía generar turismo. El problema era que no podíamos llevarlo a cabo, por falta de recursos. Finalmente, fui beneficiaria de Capital Semilla y esto me ayudó bastante para materializar lo que me faltaba para ofrecer un servicio de calidad y que mis huéspedes se fueran contentos después de la estadía acá”.

La gerenta general de Sercotec, María José Becerra Moro, destacó que “este es uno de los programas más importantes que toma a los emprendedores y emprendedoras y los lleva a convertirse en empresarios y empresarias, quienes no solamente logran formalizar sus negocios, sino que también logran encadenarse productivamente y llegar a espacios relevantes para su crecimiento. Nuestro objetivo es prestarles una asesoría experta, apoyándolos para la formalización y la creación de sus empresas, ofreciendo capacitación en gestión empresarial junto con inversión en activos fijos, infraestructura y marketing, con un financiamiento que alcanza los $3,5 millones por beneficiario. De esta manera con Capital Semilla estamos sembrando oportunidades para fortalecer el ecosistema productivo de nuestras regiones y del país”.

El Seremi de Economía, Fomento y Turismo; Felipe Rojas Pizarro, relevó la importancia de contribuir a la formalización de las pymes y el aporte que brindan iniciativas como Capital Semilla para este propósito, instando a participar en este proceso 2025:“invitamos a todas y todos los emprendedores que tienen una idea de negocio, vinculada al turismo, la Pesca o de distintos sectores, que puedan materializar esa idea de negocio y postular al capital semilla emprende, hasta el 1 de abril”.

El financiamiento va dirigido principalmente a inversiones, como la compra de activos, la habilitación de infraestructura y gastos en capital de trabajo. Sin embargo, también los proyectos a postular deben considerar que parte del subsidio se destine a acciones de gestión empresarial para el desarrollo de competencias y capacidades, como asistencia técnica, capacitación, marketing y gastos de formalización.

Por su parte la directora regional de Sercotec Aysén, Nelly Vargas Mansilla, realizó un amplio llamado a formar parte de esta convocatoria en nuestra región: “invitamos a todas y todas informarse de las bases del concurso en www.sercotec.cl ya que este es un subsidio que entrega $3.500.000 con un co-aporte del 3% para implementar un plan de trabajo en distintas acciones, ya sea en gestión empresarial o inversiones”.

Al programa pueden postular personas mayores de edad que no tengan inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, que cuenten con un proyecto de negocio y que requieran financiamiento para poder concretarlo. Entre los requisitos se considera que el o la postulante no puede tener deudas laborales, previsionales ni tributarias, y no debe figurar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, entre otros.

Las personas interesadas pueden postular a través del sitio www.sercotec.cl, donde encontrarán las bases con toda la información sobre requisitos y documentación necesaria. Las postulaciones estarán abiertas hasta el martes 1 de abril a las 15:00 horas.