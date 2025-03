MOP celebra Año Internacional de la Conservación de los glaciares y el Día Mundial del Agua

Una muestra fotográfica, charlas a estudiantes, difusión de la Campaña: “Siga la Corriente del Agua y Utilízala en Regla” y propiciar la responsable administración del recurso hídrico que deje atrás la especulación, son los pilares con los que la Dirección General de Aguas del MOP en la Región de Aysén, celebra junto a la comunidad esta especial fecha.

La Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas Paloma Jara Valdés junto a los Directores Regionales de Aguas Héctor Cortés Gaete y de Obras Hidráulicas Francisco Real Bahamonde dio a conocer un completo programa de actividades que relevan el cuidado del recurso hídrico en todas sus formas y la conservación de los glaciares.

“Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica que presenta riesgo hídrico -y no es porque nos falte agua, porque tenemos recursos hídricos y nuestra región es una reserva de agua-, es porque la gestión que se ha tenido de esa agua, no ha sido responsable. Hoy como gobierno hemos dado un salto al impulsar un Código de Aguas que no responde a los intereses económicos, sino que responde a una correcta gestión; es decir que, la gente no conserve derechos de agua en forma especulativa, sino que los tenga y los obtenga cuando sean necesarios y que se priorice por sobre todo el derecho del agua para el consumo humano”, aseguró la SEREMI del MOP.

La autoridad regional de OOPP, también expresó que “La gestión Hídrica es un puntal en el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, en donde demostramos que el agua es un recurso que debemos conducir y también que tenemos que cuidar. La Dirección General de Aguas tiene la labor de generar control sobre este recurso, de fiscalizar y monitorear nuestros glaciares, como lo vemos en la provincia Capitán Prat y más al norte. Hoy podemos decir con mucho orgullo que para celebrar este día tenemos acciones que realizar con la DGA, así como también tenemos buenas noticias desde la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, quienes se suman a la celebración de este día, con la construcción de un sexto Servicio Sanitario Rural (SSR) para la región en la gestión de este gobierno, el gobierno que ha tenido la mayor construcción de SSR en la región, trayendo así agua potable a las personas que viven en el sector rural y entregando seguridad hídrica para ellos lo que para nosotros es fundamental, porque el año pasado se cumplieron los 60 años de esta política, la que nos permite dar agua a las personas que viven en el campo, un agua gobernada por ellos mismos a través de su Comité. También hemos ido avanzando en fiscalización y conjuntamente con otras instituciones como INADAP en poder tener claridad cuáles son los derechos de agua, dónde están en la región y poder llamar a las personas que han hecho uso histórico de ellos a que los inscriban para poder tener un catastro o registro más acabado y poder gestionar de mejor forma el recurso hídrico”.

Entre las actividades para celebrar el Año Internacional de la Conservación de los glaciares y el Día Mundial del Agua, destaca una muestra fotográfica y video informativos sobre glaciares en Aysén desarrollado por la Unidad de Glaciología y Nieves dentro del programa “Protección y Transferencia de Información de Glaciares provincia Capitán Prat”, financiado por el Gobierno Regional; el lunes 24 de marzo personal de la DGA del MOP entregará trípticos a personas usuarias en el sector humedal, en la ciudad de Puerto Aysén para que inscriban sus derechos de agua en el marco de la campaña “Siga la Corriente del Agua y Utilícela en Regla”, actividad coordinada conjuntamente con la Municipalidad de Aysén; el martes 25 y miércoles 26 de marzo la DGA realizará charlas con muestra fotográfica a estudiantes del Liceo Josefina Aguirre Montenegro y del Liceo San Felipe Benicio para sensibilizar respecto al cuidado del agua y la conservación de los glaciares, en el marco de que este 2025 ha sido establecido como el año internacional de la conservación de los glaciares.

Junto con invitar a la comunidad a visitar la muestra fotográfica que se mantendrá abierta en el hall del edificio MOP, ubicado en calle Riquelme 465, 1° piso, entre las 09:00 horas y las 17:00 horas hasta el próximo viernes 28 de marzo, el Director de la Dirección General de Aguas del MOP en la Región de Aysén, Héctor Cortés Gaete detalló algunos aspectos relevantes en materia de glaciares y gestión de la DGA. “Efectivamente se han experimentado algunos cambios en los glaciares y hoy tenemos muchas más herramientas que nos permiten hacer una mejor evaluación de la mantención y de la evolución de los glaciares. Hemos ido investigando estos cuerpos de hielo en forma sistemática y desde el punto de vista del Servicio, ha significado una innovación. Estos últimos años hemos desarrollado con bastante fuerza y también con el apoyo del Gobierno Regional de Aysén diferentes sectores en términos de la obtención de información; también estamos fortaleciendo la institucionalidad desde el punto de vista científico y revisar los efectos del cambio climático asociado a las comunidades desde la perspectiva del recurso hídrico. Hoy somos la región del país con mayor cantidad de glaciares. En Aysén contamos con 10.301 glaciares lo que corresponde al 8,17% de superficie total de la región. De las cuatro provincias, Capitán Prat posee 51% de estos glaciares, lo que en área corresponde 58% del total regional. Con el derretimiento de los glaciares producto de aumentos de temperaturas globales, se están formando nuevos lagos glaciares. La región de Aysén cuenta con la mayor cantidad de lagos glaciares en el país, 2.252, los que representan 41,75% a del total de lagos glaciares a nivel nacional. Más de la mitad de estos lagos glaciares se ubican en la Provincia Capitán Prat”.

Por su parte, el Director Regional de Obras Hidráulicas, Francisco Real Bahamonde expresó en esta especial ocasión que “Acabamos de adjudicar la construcción del Servicio Sanitario Rural del sector Río Los Palos, a lo que se suma que en el mes de abril publicaremos la licitación para la construcción del Servicio Sanitario Rural (SSR) de Pampa Bahamonde, el de Las Bandurrias-Tejas Verdes y el de Chacras de Cochrane; así también vamos a efectuar el mejoramiento de los Servicios Sanitarios Rurales de La Tapera, Murta, Lago Verde, El Salto Coyhaique y Melinka que es el proyecto más grande y con mayor inversión a nivel nacional de alrededor de 14 mil millones de pesos. En Melinka vamos a cambiar el sector de captación desde la laguna Batuco hacia la laguna Granizo, mejorando la calidad del agua y de vida de la comunidad de los habitantes de Melinka que ha necesitado estas obras y recursos por mucho tiempo. Hoy ya son cerca de 30 mil las personas en la región -más de ¼ de la población regional- que se abastecen con agua potable a través de los Servicios Sanitarios Rurales que hemos construido y estamos día a día mejorando nuestros estándares, por lo tanto en esta especial fecha queremos relevar que para nosotros es muy importante el trabajo que hace la DGA, en particular en investigación de los glaciares, porque nosotros trabajamos en la construcción de defensas fluviales y saber la información que ellos tienen, sobre todo relacionada con el Río Mosco, es muy relevante para construir las defensas fluviales que protejan a la población de Villa O´Higgins, y para la toma de decisiones”.