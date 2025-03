Diputado Calisto y dirigentas critican demoras y burocracia que impiden compra de terreno para dos comités de Coyhaique

El diputado Miguel Ángel Calisto y las dirigentes del comité Ilusión y Realidad y Llévame al Futuro criticaron la inacción y la burocracia de Serviu por la demora en la compra de un terreno que les permita concretar el sueño de la casa propia, a lo que el parlamentario señaló que “están esperando por años algún avance y no pasa nada”.

Según el diputado Calisto, “nos parece inaceptable una vez más que el Ministerio de Vivienda y particularmente el Serviu a nivel regional no entregue respuestas concretas a las familias de los comités Ilusión y Realidad y Llévame al Futuro. Son muchas familias que están esperando por años poder comprar el terreno en la ciudad de Coyhaique”.

“Se trata de un paño que las propias familias ubicaron, que los dueños están disponibles para poder vender, pero resulta que no se realiza los procedimientos de compra del terreno. Algo similar pasa en Chile Chico con el comité Rukantú y Sueños del Chelenco. Y esta historia se repite”, afirmó el legislador.

Calisto señaló que “nosotros estamos ya al borde de perder la paciencia porque esto nos parece ya inaceptable, una toma de pelo para las dirigentes y las familias. Y esperamos que la señora Seremi de Vivienda rápidamente responda a esta solicitud que hacen las familias y que lamentablemente obedece la burocracia del estado que no responde con los tiempos necesarios para buscar una solución definitiva a estas familias de estos dos comités”.

Por su parte, Lorena Aravena, presidenta del comité de vivienda Llévame al Futuro, aseguró que “llevamos más de 15 años esperando concretar la ilusión de una casa propia. Tuvimos una reunión con Serviu, en la cual nosotros veníamos esperanzados de tener una solución con respecto al compromiso de compra y venta, lo cual no fue así. Nos siguen dando calmantes, que prontamente la próxima reunión va a ser en abril, en la cual nos van a dar una vía para poder hacer posible la compra del terreno. Tenemos trabas con el tema del precio de venta del terreno. Esto siempre se ha sabido, pero Serviu no ha sido proactivo”.

Finalmente, Ana Sobarzo, secretaria del comité Ilusión y Realidad, indicó que “tenemos promesas, promesas y promesas, y no pasa nada. Nosotros hemos tenido reuniones desde hace muchos años, ya con este terreno, porque antes ya habíamos presentado otros terrenos, que igual se cayeron, y ahora nos dicen que por normativa no se puede llegar a un acuerdo con el propietario para la compra. Indignación, frustración, rabia, eso sentimos, porque no hay una solución para nuestras casas dignas. Eso es todo lo que pedimos, nuestras viviendas dignas. ¡Basta de promesas falsas!”.