Ministerios de Ciencia y Educación presentan informes sobre participación de mujeres en educación superior y en investigación

Ambas instituciones dieron a conocer las últimas cifras en materia de brechas de género. Entre los datos entregados destacan que, en el primer año de pregrado, el 52,6% de las matrículas son mujeres. Sin embargo, en las carreras STEM la matrícula femenina corresponde solo al 20,8%.

Todavía falta para lograr la equidad. Esa frase grafica lo que está ocurriendo con la participación de las mujeres en la educación superior y en las ciencias, la tecnología, el conocimiento y la innovación; así lo evidencian las últimas cifras del “Informe de Brechas de Género en Educación Superior 2024” y la “Cuarta Radiografía de Género en CTCI” de la Subsecretaría de Educación Superior y la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), respectivamente.

“Quisimos cerrar este mes de la Mujer (marzo) con este hito, que representa un trabajo colaborativo, que ha sido el espíritu entre ambas subsecretarías, para visibilizar y analizar las brechas y desigualdades de género en educación superior y en el Sistema CTCI, desde la evidencia, la experiencia y la mirada de sus usuarias, destacando avances y desafíos identificados en los informes del año 2025”, señaló el subsecretario de MinCiencia, Cristian Cuevas.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, señaló que “hay un Chile que está construyéndose donde el lenguaje de la ciencia y la tecnología no es monopolio de los hombres, así como el cuidado no es monopolio de las mujeres, sino que se trata de experiencias humanas. Para abrir ese nuevo Chile vamos a seguir perseverando y trabajando. Aún queda mucho por delante, no podemos esperar 134 años, que es el tiempo que apunta este indicador que tardaríamos en cerrar las brechas de género”.

En cuanto al Informe de Brechas en Educación Superior, éste entrega datos relacionados a la matrícula, tasas de cobertura, desagregación por sexo, área de conocimiento y otros. Un dato relevante es que el año pasado, el 50,7% de las mujeres entre 18 y 24 estudian en la educación superior (7,4% más que en el caso de los hombres), la cifra más alta desde 2015. Por otra parte, si solo se considera a quienes se matricularon en primer año, el 52,6% son de género femenino, tendencia que se ha mantenido los últimos cuatro años. Sin embargo, solo un 20,8% se ha inscrito en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Si bien la matrícula en estas áreas aumentó en un 1% aproximadamente durante el 2024, todavía hay una brecha importante respecto a la de los hombres.

La Cuarta Radiografía de Género del MinCiencia informa que entre las personas trabajando en investigación y desarrollo (I+D), el porcentaje de investigadoras y personal técnico creció en casi un 2% en 2022. Así mismo, se observa un aumento de 3 puntos porcentuales en las inventoras, que al 2022 llegó al 23% de todas las personas que solicitan patentes. A pesar de ello, el documento destaca que en el Programa de Doctorado Nacional -herramienta que cuenta con paridad de género-, aún existe una gran brecha en las áreas de conocimiento: en los programas de ingeniería y tecnología los hombres representan el 72,1%.

En relación a la radiografía, la seremi de Ciencia Verónica Vallejos señaló que le preocupan parte de los datos que se presentan. En el caso de la información asociada a quienes participan como autores o autoras de nuevas publicaciones en revistas indexadas, es decir en la generación de nuevo conocimiento científico, en la macrozona la brecha ha aumentado. “En el caso de la región de Aysén, por ejemplo, existe una alta disparidad ya que solo el 30,6% de las autorías corresponde a mujeres, que traducido a números llega a 131”.

También, hizo hincapié en que el Premio Nacional de Ciencia y Conocimiento en Chile solo ha sido entregado a 3 mujeres, que equivale al 18% de quienes han recibido el galardón, mientras que el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas sólo ha sido otorgado a representantes del género masculino.

En cuanto a los instrumentos del MinCiencia, que por primera vez se informan en la Radiografía de Género, se destaca el aumento de usuarias del Programa Explora en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en donde “pasamos de un 66,7% en 2022 a un 80% en 2023. Y cuando pensamos en los instrumentos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo también hay un incremento en el programa Fondecyt, y ésta es la única región donde se ve mayor representación de proyectos liderados por mujeres. De las seis iniciativas adjudicadas en el período analizado, cuatro son lideradas por investigadoras”, concluyó la autoridad macrozonal.

