Municipalidad de Coyhaique refuerza su compromiso ambiental con operativos de “Limpia tu Patio XXL”

La iniciativa ha permitido recolectar más de 38 toneladas de residuos durante el 2025 y se ha consolidado como una herramienta efectiva para el cuidado del entorno y la promoción de una ciudad más limpia.

Coyhaique.- Con el objetivo de continuar fortaleciendo el cuidado del entorno urbano y rural, la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, encabezada por el alcalde Carlos Gatica Villegas, desarrollará este sábado 12 de abril una nueva y última jornada del programa “Limpia tu Patio XXL”, en el sector Clotario Blest, como cierre de temporada. La actividad se realizará entre las 09:00 y las 14:00 horas, en Calle Escuela Agrícola, entre Tucapel Jiménez y Escuela Agrícola 2.

Esta versión ampliada del programa ha sido altamente valorada por la comunidad, permitiendo que cientos de vecinos y vecinas puedan disponer de residuos voluminosos como muebles, electrodomésticos en desuso y otros elementos que ya cumplieron su vida útil. Se recuerda que no se reciben neumáticos, residuos peligrosos, escombros ni materiales de construcción.

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, valoró el impacto ambiental y comunitario de la iniciativa: “Este programa nace del compromiso por tener una comuna más limpia y también de la necesidad de educar sobre la correcta clasificación y disposición de los residuos. Queremos generar conciencia y apoyar con acciones concretas a nuestros vecinos para que entre todos construyamos una ciudad más ordenada y sustentable”, señaló.

El encargado de Residuos y reciclaje de la Dirección de Medio Ambiente, Eduardo Vega, explicó que el programa “Limpia tu Patio XXL” nació este 2025 con el objetivo de ampliar la cobertura y la frecuencia del retiro de residuos. “Lleva este nombre porque aumentamos la cantidad de tolvas disponibles en una jornada de sábado. Partimos con cuatro y terminamos con diez por jornada, todas absolutamente llenas. Cada una transporta entre 1.700 y 2.000 kilos, lo que nos ha permitido reunir un total aproximado de 38.000 a 40.000 kilos en solo dos fechas”, detalló.

Además, se ha fortalecido la dimensión educativa y de reciclaje gracias a la colaboración con la agrupación Patagones sin Residuos, quienes han participado activamente en cada jornada para recibir materiales reciclables como latas de aluminio, plásticos PET, botellas de vidrio, e incluso artículos electrónicos.

“La gente ha participado con mucha responsabilidad. Llegan con sus camionetas o vehículos cargados, algunos incluso separando residuos desde sus casas. Y gracias al trabajo coordinado con Patagones sin Residuos, hemos logrado integrar el reciclaje como parte fundamental de estas jornadas”, añadió Vega.

El programa no solo ha estado presente en sectores urbanos. También se han desarrollado versiones rurales en Valle Simpson y Balmaceda, y se proyecta una jornada final en otro punto rural, ampliando así el alcance territorial de la iniciativa.

“Esta vez decidimos cerrar el programa en Clotario Blest para descentralizar las jornadas y permitir que distintos barrios y localidades puedan participar. No queremos que ‘Limpia tu Patio’ esté concentrado en un solo lugar, sino que sea una oportunidad real para toda la comunidad”, afirmó el encargado ambiental.

La Municipalidad de Coyhaique invita a todos los vecinos y vecinas a sumarse a esta jornada final del programa, llevando sus residuos en desuso y colaborando con la construcción de una comuna más limpia, sustentable y comprometida con el medioambiente.