INJUV Aysén lanza su oferta programática 2025 enfocada en las juventudes de la región

Con la participación de autoridades regionales, representantes de diversas organizaciones sociales, establecimientos educacionales y juventudes, se desarrolló el lanzamiento de la oferta programática de INJUV Aysén 2025, instancia que fue encabezada por el director regional de INJUV, Camilo Triviño Urtubia.

Coyhaique.- La actividad que se llevó a cabo en el auditorio del Liceo San Felipe Benicio, tuvo como objetivo dar a conocer los principales programas impulsados por el Instituto Nacional de la Juventud para este año, promoviendo el fortalecimiento y la participación activa de las juventudes en diversos espacios.

Durante la jornada, se presentó en detalle el programa Compromiso Joven, enfocado en fortalecer la participación de las juventudes en iniciativas con impacto comunitario, y Hablemos de Todo, estrategia orientada a promover el bienestar emocional y la salud mental de las y los jóvenes. Este último se presenta como un espacio de información y contención, que permite a juventudes de entre 15 y 29 años, acceder a apoyo profesional gratuito y confidencial, a través de psicólogos y trabajadores sociales. La plataforma está disponible en hablemosdetodo.injuv.gob.cl, donde se puede acceder a un banner con un chat de atención directo para conversar con profesionales, sobre distintas temáticas que los afectan en su vida cotidiana.

El chat en línea del programa Hablemos de Todo se encuentra operativo de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas y los sábados de 11:00 a 17:00 y busca dar respuesta eficaz a problemas o consultas de bienestar y autocuidado que tengan las juventudes, es importante destacar que las conversaciones entre las y los jóvenes y el profesional de la salud mental son totalmente confidenciales.

Destacando la participación e interés de los distintos sectores en cuanto a las juventudes, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad, señaló que “tuvimos una muy buena actividad donde el INJUV convoco a diferentes juventudes y autoridades políticas de los diferentes servicios, para dar a conocer cuál es la oferta programática con la cual cuenta para este año y donde ya se ha estado trabajando con las juventudes a lo largo del territorio. Tenemos que destacar que es muy positiva la percepción de las y los jóvenes y cómo reciben la oferta y más aún los aportes que siempre están haciendo al INJUV, lo que nos ayuda mucho para seguir fortaleciendo la política pública que está pensada para las juventudes”.

Javiera Heim Schulz, estudiante del Liceo San Felipe Benicio, destacó la actividad y afirmó que “me pareció una actividad muy interesante, ya que los temas que se abordaron son súper importantes para las juventudes, se habló también un tema donde decimos que los jóvenes no tienen voz y el espacio en sí mismo ya nos dio una voz por decirlo así, siento que es algo que se necesita en la actualidad, porque yo creo que la mayoría de jóvenes sienten eso, de no sentirse escuchados, o algunos no saben que ahora se están dando estos espacios y actividades que ayuden psicológicamente o en áreas que sean de nuestro interés”.

En tanto, Alex Alvarado Benavides, joven voluntario de Bomberos, indicó que “la actividad fue bastante grata, ya que pude informarme sobre las distintas problemáticas y necesidades de las y los jóvenes de nuestra región y también de toda la oferta que existe disponible para este año para nosotros los jóvenes. Espero se sigan realizando este tipo de instancias donde las juventudes se informan de manera completa de toda la parrilla de actividades gratuitas que están disponibles”.