Diputada Marcia Raphael, emplaza al Gobierno a cumplir su palabra

“No es posible seguir soportando las alzas de las tarifas, no es posible seguir con la contaminación que tenemos, no es posible que no avancemos un milímetro en descarbonizar la matriz energética de Aysén”

Valparaíso.- Frente a la cuarta alza consecutiva en las tarifas eléctricas, la diputada de Renovación Nacional por la Región de Aysén, Marcia Raphael, reiteró su llamado al Gobierno a renovar la urgencia al proyecto de ley que introduce competencia en los sistemas medianos y que busca impulsar el uso de energías renovables en zonas extremas como Aysén.

La parlamentaria expresó su profunda preocupación por la inacción del Ejecutivo frente a un problema que afecta directamente a las familias de la región. En ese contexto, emplazó directamente al Gobierno a cumplir con los compromisos asumidos: “No es posible seguir soportando las alzas de las tarifas, no es posible seguir con la contaminación que tenemos, no es posible que no avancemos un milímetro en descarbonizar la matriz energética de Aysén”, enfatizó la diputada Raphael.

La legisladora recordó que tanto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su visita a la región se comprometió públicamente a dar urgencia a esta iniciativa, mismo compromiso que realizó el ministro de energía Diego Pardow. Sin embargo, hasta la fecha, dicho compromiso no se ha materializado. “El ministro Marcel se comprometió cuando vino a Coyhaique a darle urgencia al Proyecto de Ley, cuestión que no ha cumplido. Igual compromiso hizo el ministro de Energía, por lo que como Ayseninos exigimos darle suma urgencia al proyecto para que sea discutido cuanto antes”, subrayó.

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Zonas Extremas en agosto de 2024, pero actualmente se encuentra detenido en la Comisión de Energía. “Está durmiendo en un escritorio, mientras la gente sigue pagando más por la luz y sigue respirando aire contaminado”, agregó. Finalmente, la diputada Raphael hizo un llamado a la unidad de los ayseninos para que este tema se convierta en una verdadera prioridad regional: “Este proyecto es fundamental para aliviar el bolsillo de nuestra gente y sentar las bases para el desarrollo futuro de Aysén”, concluyó.