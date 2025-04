Planificación Turística Sostenible: La urgencia de larga data que sigue pendiente en la Región de Aysén

Para los Cores Eligio Montecinos y Arcadio Soto, contar sólo con el 30% de los municipios del territorio con un Pladetur “es una improvisación que sólo daña un eje clave para el desarrollo económico del destino”. Asimismo, llamaron a una acción coordinada para el desarrollo sustentable de la actividad.

Coyhaique.- Sólo tres de las diez comunas de la Región de Aysén —Guaitecas, Cisnes y Tortel— cuentan con un Plan de Desarrollo Turístico (Pladetur) vigente, lo que representa apenas el 30% del territorio con un ordenamiento activo. Este indicador encendió las alertas para los consejeros regionales Eligio Montecinos y Arcadio Soto, quien definen que hay que priorizar el sector turismo, ya que ha emergido como uno de los principales motores de la economía local, junto a la pesca artesanal y la salmonicultura.

Lo anterior es para los representantes de las provincias de Aysén y General Carrera, respectivamente, una deficiencia de larga data, en donde no se ha logrado definir el futuro del destino y qué turismo representamos como Aysén Patagonia. Esto tras los datos alentadores dados a conocer esta semana, donde la cantidad de turistas que llegaron a la región aumentó un 40%, respecto a la última temporada.

“Pese a su dinamismo, el turismo en Aysén enfrenta un crecimiento poco planificado. La falta de una hoja de ruta clara, que de no concretarse amenaza con frenar su proyección futura y aumentar sus impactos negativos, tanto sociales como medioambientales”, explicó el Core Arcadio Soto.

En tanto, su par Eligio Montecinos detalló la “descoordinación entre actores, la débil inversión en infraestructura, la baja asociatividad sumada a la limitada promoción y un creciente riesgo de sobreexplotación sin control normativo, son algunos de los desafíos que comienzan a hacerse visibles”, acotó.

Además de los impactos inmediatos, la ausencia de planificación impide proyectar a Aysén como un Destino con Áreas Protegidas. Para los miembros del Cuerpo Colegiado es “urgente un enfoque productivo que permita a las comunidades locales, especialmente aquellas cercanas a áreas protegidas, beneficiarse realmente de los espacios de uso público, que son un atractivo relevante para la región”. Además, según el Sistema de Inteligencia Turística de la Universidad Austral de Chile, un 79% de los turistas que visitó la región, tuvo una experiencia en un área silvestre protegida.

En una reciente sesión del Consejo Regional, el Core y presidente de la Comisión de Fomento Productivo, Eligio Montecinos, presentó una ponencia destacando el rol histórico del Gobierno Regional en el impulso al sector. Recordó hitos como la primera participación internacional de Aysén en ferias mundiales, incluyendo Hannover (Alemania) a fines de los años 90, como parte de una visión de posicionamiento a largo plazo.

“El turismo ha respondido con creces a la visión que tuvimos hace más de dos décadas. Hoy es uno de los pilares de nuestra economía y debemos trabajar para que continúe siéndolo”, afirmó Montecinos.

Aunque el objetivo principal no es sólo crecimiento, sino también la necesidad de una orientación clara hacia un desarrollo en el que también estén incluidas las comunidades rurales de la región, acotó el representante de Aysén.

Durante su intervención, el consejero solicitó formalmente al Director Regional de Sernatur, Claudio Montecinos, liderar un proceso de diálogo con los gremios turísticos de la región. El objetivo es diseñar un Plan Estratégico Regional de Desarrollo Turístico, que recoja la identidad y vocación de cada territorio, corrija brechas estructurales y articule los esfuerzos públicos y privados.

A esta visión se sumó el consejero regional Arcadio Soto, quien es miembro de la Comisión de Fomento Productivo y enfatizó en la relevancia de que cada comuna cuente con un Plan de Desarrollo Turístico (Pladetur) actualizado, participativo y pertinente con los desafíos del territorio.

“No podemos seguir improvisando. Los planes comunales de turismo son esenciales para ordenar el desarrollo, priorizar inversiones y, sobre todo, para que las comunidades locales participen activamente en cómo quieren crecer”, indicó Soto.

Asimismo, el consejero advirtió sobre algunas de las consecuencias en caso de no contar con una planificación local.

“Cuando no existe planificación, se puede generar una brecha enorme entre comunas. Algunas avanzan, otras se quedan atrás y eso va en contra de la equidad territorial. El turismo puede ser un gran igualador, pero solo si lo pensamos de manera estratégica”, destacó.

Contar con un Pladetur permite establecer un diagnóstico del estado del turismo en cada comuna, definir metas concretas a mediano y a largo plazo, fortalecer la gobernanza local y regional, y guiar de forma eficiente las inversiones, todo ello bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y cultural.

Ambos consejeros abordan un tema sensible: la falta de avances en la pavimentación de la Carretera Austral, considerada columna vertebral de la conectividad regional y recientemente elegida por el medio internacional BBC como una de las seis rutas escénicas más extraordinarias del mundo.

“Durante el último periodo, no hemos visto progresos significativos ni hacia el norte ni hacia el sur. Será tarea del nuevo Gobierno Regional asumir con decisión esta labor pendiente”, advierten.

Aysén posee un potencial turístico incomparable, sustentado en su biodiversidad, sus áreas silvestres protegidas, su cultura y su carácter único como territorio austral. Pero ese potencial, para transformarse en una ventaja estratégica sostenible, requiere planificación, diálogo, visión de futuro y estar alineado a un Plan Regional de Turismo a largo plazo. El desafío ya está sobre la mesa.