Diputada Marcia Raphael se refiere a la aprobación del proyecto que reemplaza al CAE

La diputada Marcia Raphael, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, lamentó la aprobación en dicha instancia del proyecto que crea el Fondo de Financiamiento Solidario de la Educación Superior (FES), iniciativa que busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y que ahora pasará a ser discutida en la Comisión de Hacienda.

Valparaíso.- Desde la oposición, la parlamentaria reafirmó su rechazo a este proyecto impulsado por el Gobierno, señalando que la propuesta no sólo carece de sustento técnico y financiero, sino que responde a un enfoque ideológico que debilita gravemente la autonomía de las instituciones de educación superior.

“Existe un consenso transversal que tenemos que modificar el CAE, pero no con un proyecto como este, que limita el proyecto de cada universidad, eliminando el copago. Estas van a perder su autonomía, no contarán con recursos para infraestructura o para investigación, por ejemplo. Si el alumno no tiene gratuidad, deberá obligadamente endeudarse en un 100% de su carrera, ya que no van a existir las becas ni la posibilidad de financiamiento propio. Que va a hacer una deuda por 20 años, tampoco va a tener la posibilidad de prepagar. Su deuda será por 20 años”, expresó la diputada Raphael tras la sesión.

Asimismo, la parlamentaria enfatizó que, durante la tramitación, desde la oposición se hicieron múltiples esfuerzos por mejorar la iniciativa y advertir al Ejecutivo sobre sus deficiencias, sin embargo, el Gobierno optó por mantener una postura inflexible, desoyendo incluso las voces críticas desde el mundo académico.

“En la oposición trabajamos fuertemente en hacer entender al gobierno que este es un mal proyecto, que incluso rectores a nivel general no están de acuerdo. Es un proyecto ideológico, que lo que persigue es similar a la reforma vocacional, que existan universidades dependientes del Estado y universidades privadas”, agregó.

Finalmente, cabe destacar que el proyecto continuará ahora su tramitación en la Comisión de Hacienda, instancia donde la bancada de Renovación Nacional insistirá en introducir cambios que permitan mejorar esta iniciativa que, a juicio de sus parlamentarios, pone en riesgo la calidad, la diversidad y la sustentabilidad del sistema de educación superior chileno.