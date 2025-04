Consejera regional Andrea Ponce “Indefinición del Gobierno tiene en el aire proyecto del centro de SKI El Fraile”

Sin avances se encuentra el proyecto de concesión a largo plazo para El Fraile anunciado en enero por el delegado presidencial regional de Aysén

Coyhaique- Quedando pocas semanas para el inicio de la temporada de invierno, el proyecto de concesión a largo plazo para potenciar el futuro Centro de Actividades de Montaña El Fraile, se encuentra sin avances.

La iniciativa que fue anunciada en enero de este año por el delegado presidencial regional de Aysén, contemplaba el inicio de un estudio para otorgar una concesión a largo plazo del centro deportivo.

El estudio, a cargo de Corfo con financiamiento del Gobierno Regional, hasta el momento no existe, declaró Andrea Ponce, presidenta de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional. Éste tenía como objetivo determinar las características que debe tener la concesión, de manera que tuviera proyección a largo plazo y con ello, alto impacto económico y social para la región de Aysén.

En la oportunidad, el delegado anunció el proyecto en conjunto con los seremis del Deporte y Obras Públicas, además de los directores regionales de Corfo y Sernatur.

“Hasta la fecha el estudio no se ha iniciado y ni siquiera se han hecho las gestiones para ello. El Gobierno Regional entregó los recursos y todo el apoyo para impulsar este proyecto. Sin embargo, tal como ocurre con la mayoría de los anuncios de este Gobierno, esta iniciativa no ha tenido una gestión para ejecutarla”, declaró la consejera regional.

El centro, que actualmente es de propiedad del Instituto Nacional del Deporte (IND), está ubicado a 29 kilómetros de Coyhaique, a 1.559 metros sobre el nivel del mar y recibe 15 mil usuarios por temporada. “Tiene un enorme potencial para convertirse en polo turístico a nivel nacional e internacional y configurarse como un espacio de esparcimiento para toda la comunidad de Aysén. Para esto es fundamental proponer un proyecto atractivo y sostenible económicamente, que permita atraer inversionistas y no sólo mejorar lo que existe, sino que instalar infraestructura de primer nivel para el desarrollo del ski y otros deportes”, agregó Andrea Ponce.

Hace unos días, la Corporación Municipal de Deportes de la Municipalidad de Coyhaique suscribió un compromiso para administrar durante un año el Centro de Ski El Fraile. Respecto de este anuncio, la consejera regional valoró el esfuerzo, pero expresó su descontento con la falta de soluciones de largo plazo.

“Este año nuevamente nos encontramos salvando la situación sin tomar decisiones adecuadas que asegure un centro de ski de alto nivel. Continúan perdiendo el tiempo, haciendo promesas que crean expectativas y, finalmente, no se ven medidas concretas que nos permitan salir del actual estancamiento económico en el cual nos encontramos como región y país. Más aún considerando que el turismo debiera ser uno de los polos de desarrollo regional y por tanto, junto a la conectividad, tener la más alta prioridad. Como Gobierno Regional estamos dispuestos a apoyar, por el bien de nuestra comunidad y del desarrollo regional, este tipo de iniciativas, sin embargo, las gestiones deben realizarse con sentido de urgencia y proyectos concretos, no sólo ideas”, declaró Ponce.