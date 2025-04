Ministerio de Educación presenta en la región el Plan Nacional Sumo Primero para mejorar aprendizajes de matemática de 1° a 6° básico

Por primera vez, el sistema educativo chileno contará con un catálogo único de textos escolares en esa asignatura, beneficiando a más de 1.300.000 estudiantes y 30.000 docentes

Coyhaique.- El Ministerio de Educación realizó el lanzamiento oficial del Plan de Acompañamiento al texto escolar Sumo Primero, un recurso educativo que por primera vez será distribuido de manera universal a estudiantes de 1º a 6º básico en todos los establecimientos educacionales del país, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes en Matemática.

La presentación regional se realizó en el Liceo Josefina Aguirre Montenegro de Coyhaique y contó con la participación del Seremi(s) Claudio Rivera, la Jefa del Departamento provincial de Educación Coyhaique Michelle Grondona la Investigadora y del Laboratorio de Educación del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y Coordinadora del Plan Nacional Sumo Primero Daniela Rojas Bastías; y Bernardita Maillard Académica de la Carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad Austral de Chile Campus Patagonia, institución que implementará los talleres presenciales en la región y profesoras y profesores de Matemáticas.

El texto Sumo Primero nace del material japonés “Study with your Friends: Mathematics for Elementary School”, desarrollado por la Universidad de Tsukuba, y su adaptación al contexto nacional fue liderada por expertos chilenos en didáctica de la matemática del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, ofreciendo un innovador modelo probado internacionalmente para el desarrollo del pensamiento matemático en los primeros años de la trayectoria educativa.

Hoy este texto escolar llega a las escuelas chilenas de la mano del Plan Sumo Primero impulsado por Mineduc, que se basa en la colección de textos “Sumo Primero” que durante este año será distribuida en todos los establecimientos educacionales que reciben financiamiento estatal, beneficiando a más de 1.300.000 estudiantes y 30.000 docentes. Con la distribución de “Sumo Primero”, por primera vez el sistema educativo chileno contará con un catálogo único de textos escolares en ese tramo.

Al respecto, Claudio Rivera destacó que el plan Sumo Primero propone una nueva forma de relacionarnos con las Matemáticas; es en esencia una nueva forma de relacionarnos con los números es por eso que invitamos a las profesoras y profesores de asignatura en la región de Aysén a informarse e inscribirse en las capacitaciones y talleres que se desarrollarán durante el 2025 y 2026”.

Daniela Rojas al presentar la iniciativa destacó que: “El Plan Sumo Primero tiene el propósito de fortalecer y potenciar el uso de la colección de textos Sumo Primero de 1° a 6° Básico que hoy está llegando a todos los establecimientos del país y las y los niños están aprendiendo con esta propuesta didáctica para la enseñanza de las Matemáticas. El plan tiene una serie de iniciativas que buscan apoyar el uso de los textos en las escuelas; capacitación a los docentes y para jefes de Unidad Técnico Pedagógica y otros materiales que estarán disponibles. Además pronto se presentará y difundirá un asistente de Inteligencia Artificial ChatSP especialmente diseñado para el Plan Sumo Primera apoyar a los docentes en el uso de la colección completa de textos, entre ellas responder preguntas que les faciliten la preparación de sus clases”.

Por su parte, Bernardita Maillard manifestó que: “Para nuestra Universidad es muy relevante participar y apoyar en la implementación del plan Sumo Primero junto a la Universidad de Chile en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Es un paso importante que el programa haya considerado a las universidades regionales en la implementación ya que nosotros conocemos las particularidades del territorio y los docentes que ejercen acá. Aysén tiene sus complejidades y estamos disponibles como Universidad Austral de Chile Campus Patagonia y Escuela de Pedagogía en Educación Básica a apoyar con entusiasmo las actividades que permitan implementar el plan.”

Plan Nacional Sumo Primero

Para potenciar el uso de los textos escolares como herramienta clave de mejora, el Mineduc, con apoyo del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, fortalecerá el acompañamiento a equipos directivos y docentes. Este año, se desarrollarán:

• 68 talleres a nivel nacional (al menos 4 por región), que convocarán a cerca de 2 mil docentes, entre abril y noviembre con foco en la difusión y apropiación de la estrategia didáctica de los textos Sumo Primero.

• Webinars para las familias, buscando intensificar los apoyos para el aprendizaje de la matemática.

• Una plataforma digital con un asistente virtual de Inteligencia Artificial para apoyar a los docentes en el uso de Sumo Primero. Este asistente permitirá apoyar a los docentes en el aula, respondiendo consultas rápidas, entregando orientación sobre el uso de los textos escolares, búsqueda de recursos y sugerencias basadas en la Guía Didáctica Docente. Además, apoyará al docente para abordar las brechas de aprendizaje de sus estudiantes en el aula, sugiriendo actividades de cursos previos, actividades adaptadas u otras complementarias. El recurso operará de manera similar a ChatGPT y podrá atender, durante el periodo de ejecución del proyecto, aproximadamente 20 mil consultas mensuales, lo que equivale a un promedio de 700 consultas diarias.

• Además, para favorecer la trayectoria educativa desde educación parvularia, se desarrollará la iniciativa Juego Primero, que distribuirá más de 18 mil cajas con recursos didácticos para fortalecer el pensamiento matemático en prekínder, beneficiando a más de 180 mil niños en más de 6.500 establecimientos.