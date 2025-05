Diputada Raphael lamenta falta de acciones concretas tras reunión con el ministro de Agricultura y representantes del agro en Aysén

La parlamentaria Marcia Raphael, manifestó su profunda preocupación tras la reciente reunión sostenida entre el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y los representantes de los gremios del agro de la región de Aysén. A pesar de que la cita permitió un intercambio de opiniones y preocupaciones, la legisladora señaló que no se alcanzaron acuerdos concretos ni se vislumbraron soluciones efectivas a las problemáticas que enfrenta el sector agrícola y campesino local.

Coyhaique.- La diputada Raphael señaló: “Tuvimos una reunión con el ministro y con dirigentes campesinos de la región de Aysén que representaban distintos gremios.

Lamentablemente, fue una reunión que tuvo de dulce y de agraz, porque siento que fue un diálogo de sordos. Todos los campesinos expresaron sus dolencias, sus sueños y los problemas que enfrentan en su día a día. Sin embargo, la respuesta del ministro a cada una de las consultas e inquietudes planteadas se centró en destacar las políticas públicas implementadas por el gobierno, las cuales, en muchos casos, no han tenido un impacto real en nuestra región”.

La situación en Aysén es singular y compleja. Raphael enfatizó que “nosotros vivimos una realidad distinta, una realidad que sin duda es totalmente diferente de Puerto Montt hacia el norte”. Esta afirmación resalta la necesidad urgente de que las autoridades comprendan las particularidades del sector agrícola y ganadero de Aysén y respondan a las necesidades específicas de sus habitantes.

Durante la reunión, los representantes del sector agrícola hicieron entrega de documentos que contenían sus solicitudes y requerimientos más apremiantes.

“Cada uno de ellos entregó sus demandas que previamente fueron expuestas: falta de mercado para la lana, la necesidad de que las ayudas sean expedidas para las emergencias de invierno, temas de riego, alto costo de los arriendos fiscales, abigeato, entre otros. Esperamos que las respuestas a esas inquietudes, a esos sueños, a esas necesidades, sean respuestas concretas, con políticas públicas efectivas que vayan en beneficio de cada uno de los ganaderos y agricultores que hoy día no lo están pasando bien por todas las dificultades que se han enfrentado”, destacó la parlamentaria.

La congresista reiteró que es fundamental que el gobierno no solo escuche sus demandas, sino que también actúe en consecuencia. “Es vital que se implementen medidas que realmente atiendan los problemas del sector agrícola en Aysén, donde los desafíos son múltiples y requieren de una atención inmediata”, enfatizó.