Ex seremis de Energía respaldan proyecto de modernización de la ley de Sistemas Medianos para Aysén

En un histórico encuentro, las autoridades regionales que han liderado la institucionalidad energética en Aysén desde la creación de la Seremi de Energía el año 2010, se reunieron para reflexionar y respaldar conjuntamente la importancia que tiene para la región el Proyecto de Ley de Sistemas Medianos (SSMM).

Coyhaique.- Al respecto el Seremi Tomás Laibe destacó que “la idea es poder relevar la importancia del proyecto de Ley de Sistemas Medianos, dada la experiencia que ellos y ellas han tenido también en los desafíos del sistema energético regional. En los problemas que tenemos en términos en el alto costo de la tarifa, la planificación energética, la poca participación que a veces vemos de la ciudadanía y la matriz energética. Varios de estos elementos están siendo recogidos por una propuesta que ha hecho el Gobierno el año pasado y que está siendo tramitada y que se va a retomar en la Comisión de Minería y Energía”.

Por su parte Carlos Díaz, Seremi entre 2022 y 2024, destacó que el proyecto nace en Aysén como una propuesta regional y propone la inclusión de la región en el Precio Nudo Promedio (PNP) “Aysén quedó fuera el 2005 de eso (del PNP) y llevamos ya 20 años fuera de ese beneficio donde se hace un promedio de los costos de generación de todas las regiones y todas distribuidoras y lo que queremos es estar dentro de ese promedio, porque se nos ha encarecido muchísimo la componente de generación de nuestra cuenta, en las casas, en las empresas, etc. Y ya ahora llegamos a tener la tarifa más alta de Chile, y por supuesto como ayseninos a todos los ex seremis no nos gusta eso y por eso estamos apoyando esta modificación”.

Desde su experiencia, Juan Luis Amenábar recalcó que “estuve para el gobierno del Presidente Piñera dos, del 2018 al 2022, período en el cual no se ustedes recuerdan, se aprobó la Política Energética Regional por una unanimidad en el Consejo Regional, y eso nos permitió ahí ya se empezó a hablar de las energías renovables, de que la región tiene que ser un ejemplo para autogenerar. Nosotros como región estamos muy por arriba en las tarifas y eso hace que no tengamos atractivo para la inversión y eso se hace muy relevante”.

Por su parte, Juan Antonio Bijit, seremi entre 2014 y 2018, enfatizó que la reforma facilita nuevas inversiones, señalando que “este Proyecto de Ley es muy importante y por eso estamos aquí, creemos que es necesario apoyarlo porque permitiría un beneficio para la región. Probablemente, no están todos los aspectos que nos gustaría que estuviesen, por ejemplo, un tema que vamos a tener que ver a futuro que es como puede el Estado de alguna manera avalar una proyección de demanda a los ocho años que está considerado dentro de este proyecto, y que esa demanda proyectada pueda ser trabajada tanto a nivel del Gobierno Regional, del Estado y de la comunidad”.

Mónica Saldías, primera Seremi de Energía de Aysén (2010-2014), recalcó que “estoy muy contenta de que nos hayan invitado el Seremi a todos nosotros, ya que este es un tema muy transversal para todos los que somos habitantes de la región de Aysén. Impulsar lo que significa esta Ley de los Sistemas Medianos, ya va a venir a incentivar lo que es la incorporación de las energías renovables a nuestra matriz energética, que desde hace mucho tiempo nosotros estamos esperando que esta sea cada vez más sustentable y más limpia. Ese es el camino y espero que así lo apoyen en el Congreso”.

El proyecto, ingresado al Congreso el 30 de enero de 2024, tiene entre sus ejes la inclusión de los Sistemas Medianos en el Precio de Nudo Promedio (PNP), la extensión de los períodos tarifarios para incentivar la inversión en energía y mejorar la planificación energética, para un sistema energético más justo y participativo. Este miércoles 7 de mayo retomó su tramitación en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y se espera que se vote en particular en las próximas semanas.