Trabajadores/as de empresas del sector construcción se capacitan en aplicación de la Ley Karin

Actividad fue coordinada por la Cámara Chilena de la Construcción sede Coyhaique y la Dirección Regional del Trabajo de Aysén.

Coyhaique.- Una veintena de trabajadores y empresarios locales del rubro de la construcción, participaron de una capacitación en torno a la Ley Karin, su aplicabilidad y cómo ha sido el proceso de implementación de este cuerpo normativo en la región de Aysén.

La instancia fue coordinada por la Dirección Regional del Trabajo de Aysén, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, sede Coyhaique, a través de la comisión gremial de mujeres, que busca fomentar la participación laboral femenina en el rubro.

La charla estuvo a cargo de profesionales de la DT, quienes explicaron la Ley, los procesos de denuncia y prácticas que las empresas deben aplicar en su funcionamiento, para garantizar que todos los/as trabajadores/as tengan acceso a los canales de denuncia, y conozcan los protocolos internos que garanticen una correcta investigación ante la denuncia por una eventual vulneración por acoso laboral o sexual y/o violencia en el trabajo.

La Ley Karin lleva poco más de nueve meses de implementación, período en que se ha evidenciado un incremento en las denuncias, según explicó el Director Regional de la Dirección del Trabajo, esto tendría su origen, en que ahora existe un canal abierto para evidenciar estas vulneraciones de derechos, pues casos de este tipo, siempre se han registrado en los entornos laborales. “Por el informe que nosotros entregamos en el mes de enero de este año, efectivamente ha habido un aumento en los casos, tanto a nivel regional como a nivel país. Hemos pasado de manejar un número cercano de 30 casos al año, a llegar a casi 100 en los primeros 6 meses de vigencia de la ley en la región, y eso es un aumento importante. Esto, no significa que hayan aumentado, sino que se han visibilizado más casos que antes, porque probablemente la gente no denunciaba o había alguna reserva para hacerlo. Así que destacar que se están haciendo las denuncias, y se están llevando adelante las investigaciones”, explicó Christian Aros, Director Regional del Trabajo.

Desde que se implementó la Ley, en la región de Aysén se han llevado adelante 142 procesos (al 30 de abril de 2025) en muchos de ellos, destacó el director de la DT, se han logrado importantes acuerdos entre los trabajadores y las empresas, durante los procesos de mediación, con la finalidad de mejorar los ambientes laborales.

La idea de esta capacitación conjunta, fue que los/as trabajadores/as de las empresas del sector construcción pudiesen resolver dudas en torno a la Ley y conocer, cómo funciona el proceso que se lleva junto a la Dirección del Trabajo, para promover el respecto de los derechos fundamentales de los/as trabajadores/as y propiciar el ingreso de más mujeres al rubro. “Me queda una sensación muy grata, porque esto demuestra que la gente se está preocupando y que se está iniciando este cambio cultural de tener buenas prácticas laborales, lo que, además, propicia la incorporación de más mujeres a nuestros ambientes de trabajo, sobre todo, en el área de la construcción”, indicó Liz Montiel, presidenta de la comisión de Mujeres de la CChC Coyhaique.

Cabe señalar que la CChC Coyhaique, es parte del comité tripartito de usuarios de la Dirección Regional del Trabajo de Aysén, instancia a través de la cual, se coordinan acciones preventivas de manera permanente entra ambas instituciones.

Cifras de la Ley Karin

Desde su implementación, la Ley Karin ha permitido desarrollar 142 procesos en esta materia, a cargo de la Dirección del Trabajo, evidenciándose que las sanciones aplicadas a las empresas versan en tres materias mayoritarias: No elaborar un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo; No levantar un acta de denuncia, en caso de que esta sea verbal, por parte del representante de la empresa que la recibe; y no adoptar de manera inmediata, las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados en la denuncia.

En cuanto a las fiscalizaciones que se han efectuado por esta Ley, entre los mayores incumplimientos de las empresas sobresalen: No poner a disposición de los trabajadores un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo; y no elaborar un protocolo de prevención en estas materias.